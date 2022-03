Großmugl: Spendenpakete zum halben Preis

Auch beim Nah&Frisch-Markt in Großmugl hat man überlegt, wie man Menschen in der Ukraine helfen kann. Aus dem Grund hat man fertige Spendenpakete zusammengestellt. "Die Sackerl beinhalten Hygieneartikel, Damenhygieneartikel, Konservendosen, Suppen, Nudeln, Reis - also bunt gemischt", erzählt Chantal Seiler vom Nah&Frisch-Markt.

Die Kosten variieren zwischen 12 und 40 Euro. "Die Hälfte der Kosten der Pakete übernimmt mein Vater, dem der Nah&Frisch-Markt gehört. Das heißt unsere Kunden zahlen nur den halben Preis", sagt Chantal Seiler. Auch Spenden werden gesammelt. Allein bis Anfang der Woche sind über 500 Euro zusammengekommen.

Am Donnerstag werden die Spendenpakete nach Korneuburg gebracht, von dort gehen sie am Freitag bzw. Samstag in die Ukraine.

