Korneuburg: Hilfskonvoi der Feuerwehren ist zurück

"Wir müssen etwas tun!" Angesichts des Kriegs in der Ukraine wollten die Gemeinden Korneuburg und Leobendorf einen Beitrag leisten. In Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren Bisamberg, Klein-Engersdorf, Korneuburg und Leobendorf wurden eifrig Spendenboxen - in erster Linie Hygieneartikel, aber auch Lebensmittel und Medizinprodukten - gesammelt. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war enorm.

Alle Sachspenden wurden von den Florianis sortiert und für den Transport auf Paletten und in Kisten verpackt. Drei Lastwägen der Feuerwehren wurden bis zur maximalen Belastbarkeit geladen und auch in den Mannschaftsbussen wurde jeder freie Sitzplatz genutzt. Mit dabei war auch ein Vorrat an Medikamenten für einen ukrainischen Epilepsie-Patienten, der ohne diese Medikation keinen Monat überleben kann.

Letzten Freitag ist der Konvoi bestehend aus neun Lastwägen und Mannschaftsbussen in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen. Zehn Stunden waren die Feuerwehrfahrzeuge unterwegs. Bereits im Vorfeld war Kontakt mit einer österreichisch-polnischen Hilfsorganisation geknüpft worden, die die ankommenden Helfer einwies.

"Die Hilfsgüter wurden rasch und gemeinsam mit örtlichen Helfern umgeladen, damit sie am nächsten Morgen ukrainischen Boden erreichen und in die Verteilung kommen", erzählt ein Feuerwehrmitglied. Ein polnischer Helfer war ob der Ladung fassungslos, erzählt er: "Er schlug die Hände über dem Gesicht zusammen und begann zu weinen angesichts der Menge an Hilfsgütern."

Um kein Feldbett zu blockieren, trat der Konvoi noch in derselben Nacht den Heimweg nach Österreich an. Am Weg wurden noch Flüchtlingsunterkünfte aufgesucht, um Menschen mit Angehörigen in Österreich und auch allen anderen eine Mitfahrt anzubieten.

Als "schrecklich und beklemmend" beschreiben die Feuerwehrmitglieder das Bild, das sich ihnen bot: "So viele Menschen, überwiegend junge Frauen, Kinder und Kleinkinder lagen auf Feldbetten und schliefen so fest, dass sie nicht aufwachten, obwohl gerade eine Menge Feuerwehrleute an ihnen vorbeischritt, um eine Tasse Kaffee zu trinken, auf die wir eingeladen wurden. Einige Kameraden konnten nicht einmal das heiße Getränk annehmen, aus Sorge diese Menschen hätten dann noch weniger."

Drei Familien sicherte die Feuerwehr eine sichere Mitfahrt nach Österreich. "Eine Familie wird bei Verwandtschaft, die in Österreich lebt, eine Unterkunft haben. Die beiden anderen Familien werden die Zeit, bis ein Quartier zur Verfügung steht, in einem Wiener Übergangsquartier bleiben", heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Die spürbare Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung erlebten die Freiwilligen auf ihrer Heimreise mit, denn immer wieder begegneten ihnen Konvois aus verschiedenen Ländern, die gerade am Weg zur Grenze waren. Danke sagen die Feuerwehren auch allen Spendern aus Österreich: "Die Freiwilligen der Feuerwehren möchten sich bei den Menschen in unserem Bezirk und allen Nachbarbezirken herzlich bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre diese Hilfsaktion nicht zustande gekommen!"

