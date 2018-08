Die lange bekrittelte Verkehrssituation rund um das Einkaufszentrum C21 soll jetzt sicherer gemacht werden. Die Stadt Wien beginnt im Herbst 2018 mit ihren Hausaufgaben bis zur Stadtgrenze, sprich dem Rückbau der Fahrbahn auf nur mehr zwei Spuren und der Errichtung eines Kreisverkehrs.

Mit dem Bekanntwerden der Pläne kann nun auch Langenzersdorf aktiv werden. „Die Durchführung findet in enger Zusammenarbeit mit Wien statt, um Kosten und Zeit zu sparen“, erklärte dazu ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser. Ziel für Langenzersdorf ist es, die Querung der B3 im Bereich des bestehenden Kreisverkehrs zur Landesgrenze Wien zu erleichtern. Die Verkehrswegeführung für Fußgänger und Radfahrer wird wesentlich verbessert, insbesondere die sichere Anbindung an die Geschäfte und an die Bushaltestellen.

Bereits seit mehreren Jahren (VP-Straßenbau-Referent Franz Grassl spricht von „seit 2007“) sind Vertreter der Gemeinde, das Bauamt, Bürgermeister, Vizebürgermeister und Straßenreferent in die Verhandlungen und den Planungsprozess eingebunden. Mit dem Abschluss dieses Projekts ist noch im Jahr 2019 zu rechnen.