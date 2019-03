„Schmutzkübelkampagne“, „untergriffige Angriffe“ – so beurteilen einige Facebook-User die neue ÖVP-Kampagne. Denn dabei wird nicht mit Kritik an den Stadt-Roten gespart: „So streitet Rot in Stockerau“ lautet beispielsweise einer der Slogans, der auf rotem Hintergrund von Schlagzeilen zur SP-Auflösung im letzten Herbst gesäumt wird.

„Ganz viele Bürger haben sich bei mir über die SPÖ-Kampagne beschwert. Die fühlen sich – gelinde gesagt – verschaukelt.“Andrea Völkl, ÖVP

Der interimistische SP-Stadtchef Othmar Holzer nimmt es mit Humor: „Für mich wirkt das wie Werbung für uns, die die ÖVP bezahlt hat. Mehr sage ich nicht dazu.“ Für VP-Spitzenkandidatin Andrea Völkl war die Kampagne jedoch eine bittere Notwendigkeit: „Das ist eine – nicht geplante – Reaktion auf den Wahlkampf der SPÖ“, erklärt sie auf NÖN-Anfrage.

Denn die SPÖ versuche, den langjährigen Verantwortungsträger Othmar Holzer als neu und innovativ zu verkaufen, die Bürger würden sich „verschaukelt“ fühlen. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, in Erinnerung zu rufen, warum wir jetzt wählen: Weil es einen Riesenstreit in der SPÖ gegeben hat, samt Rücktritt des Bürgermeisters und von neun Gemeinderäten, ein einmaliger Vorgang. Sogar die SP-Landespartei hat hier eingreifen müssen. Das soll nicht vergessen werden“, betont Völkl.

Dass die Plakate untergriffig sind, streitet sie ab: „Es sind Zeitungszitate, zum Teil aus der NÖN. Wer sagt, diese Zitate seien untergriffig, sagt damit, die Zeitungen hätten damals untergriffig berichtet. Aber das war nicht so! In den Zeitungen ist damals die Wahrheit über die Stockerauer SPÖ gestanden.“