Spuren von Dollfuß auch im Bezirk Korneuburg

Mit der Angelobung des neuen ÖVP-Innenministers Gerhard Karner kochte die Kritik an dem Dollfuß-Museum in Karners Heimatgemeinde hoch. Aber nicht nur in Texing wird dem ehemaligen, autoritär regierenden Bundeskanzler Engelbert Dollfuß gedacht. Auch im Bezirk Korneuburg finden sich Spuren von dem Politiker, der 1933 das Parlament ausgeschalten hatte und als Begründer des austrofaschistischen Ständestaates gilt.

An der Kapelle in Geitzendorf ist ein Dollfuß-Spruch zu lesen. zVg

Im Oktober 1933 hielt Dollfuß eine Ansprache in Großmugl, davon zeugen auch Fotos. An der Ortskapelle von Geitzendorf (Gemeinde Großmugl) wurden vom damaligen Bürgermeister über dem Eingangstor die angeblich letzten Worte Dollfuß’ – ,,Ich wollte ja nur den Frieden. Den anderen möge der Herrgott vergeben“ – angebracht. Während der Zeit des Nationalsozialismus war der Schriftzug verdeckt, heute ist er wieder zu sehen und wurde bereits dreimal renoviert. ÖVP-Bürgermeister Karl Lehner: „Wir wollen diesen Schriftzug auf jeden Fall erhalten, er ist ein Teil der Geschichte unseres Landes.“

Artikel #306647805

Auch in Unterhautzental gibt es Unterlagen aus dieser Zeit. So wird erwähnt, dass am 2. September 1935 die Dollfuß-Glocke geweiht wurde. Dollfuß wurde 1933 per Gemeinderatsbeschluss zum Ehrenbürger Unterhautzentals ernannt. Solche Ernennungen erfolgten auch in anderen Gemeinden, und die Widmung öffentlicher Bauwerke oder Einrichtungen war ein üblicher Vorgang. Die Glocke wurde 1942 eingezogen, eingeschmolzen und das Material der Waffenproduktion zugeführt.

Hohlprofil des Bisamberger Kreuzes noch sichtbar

Ein weiteres Denkmal stand in Bisamberg: das Dollfuß-Kreuz, das 1935 errichtet wurde. 1938 folgte die Zerstörung, indem man das eiserne Vierkantprofil, das den Kreuzschaft bildete, mit dem Schweißbrenner durchtrennte. Bis heute ist das knapp über dem Erdboden abgeschnittene Hohlprofil sichtbar, ebenso der Betonkranz von rund zehn Metern Durchmesser. In Stockerau gab es eine Dollfußkapelle, die 1936 aber in Siedlungskapelle und 1983 schließlich in Josefskapelle umbenannt wurde.