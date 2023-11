Workshop begeisterte Bisamberger Volksschüler

Zum zweiten Mal fand das Bisamberger Umweltfest statt, das vor einem Jahr vom damaligen Bürgermeister Günter Trettenhahn und Umweltgemeinderätin Martina Strobl ins Leben gerufen wurde. Aus diesem Anlass wurde die Wanderausstellung „Klima & Ich“ der Energie- und Umweltagentur (EnU) des Landes NÖ durch den Energieexperten Gabriel Olbrich eröffnet. In sechs Themenfelder wurden die Auswirkungen des Lebensstils auf das Klima und Perspektiven für ein klimafreundliches Handeln dargestellt und zwar in den Stationen „Essen und Trinken“, „Strom und Energie“, „Konsum und Lifestyle“, „Reisen und Mobilität“, „Abfall und Wertstoff“ und „Bauen und Wohnen“.

Um die Ausstellung auch für Kinder im wahrsten Sinn des Wortes begreifbar zu machen, hatten Umweltgemeinderätin Martina Strobl und Inge Takacs, die viele Jahre als Lehrerin in Bisamberg tätig war, zahlreiche Fotos und Exponate hinzugefügt und ein Workshop-Konzept ausgearbeitet. Mit interessanten Exponaten zum Mitmachen und anschaulichen Bildern erfuhren die Kinder, was Klimaschutz im Alltag bedeutet und dass auch sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten können.

Skulptur aus Flaschen und ein großer Kleiderberg

In der Station „Konsum und Lifestyle“ wurde durch einen großen Kleiderberg demonstriert, wie viel Kleidung in Österreich pro Kopf und Jahr weggeworfen wird. Anhand von Fotos wurde zudem gezeigt, wie die Modeindustrie, die mittlerweile zum Klimakiller Nummer zwei geworden ist, ganze Landstriche verwüstet. In der Station „Abfall und Wertstoff“ zeigte eine große Skulptur aus Wegwerfflaschen, wie viele PET- Flaschen man mit einer Glasflasche einsparen kann und abschreckende Fotos zeigen, wie Meerestiere durch Plastikmüll im Meer gefährdet sind. Am beliebtesten war die Station „Reisen und Mobilität“, wo mit einer nostalgischen Modelleisenbahn die Lust aufs Zugfahren geweckt wurde.

Gabriel Olbrich zeigt sich überzeugt vom Workshop-Konzept: „Die Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind diejenigen, die die Botschaften hinaustragen. Was mich so freut, ist, dass schon die Kleinsten sehen, was man tun kann, um eine bessere Zukunft zu schaffen.“

Für die Wildtiere, die immer mehr unter Druck sind, sind die Kinder auch bereit, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten Umweltgemeinderätin Martina Strobl

Umweltgemeinderätin Martina Strobl zieht eine positive Bilanz: „Die Kinder waren mit viel Spaß bei der Sache. Für sie ist ganz klar, dass die Klimaerwärmung gestoppt werden soll und sie wollen das auch erreichen. Für sie ist vor allem der Schutz der Pflanzen und Tiere weltweit eine große Motivation, das Klima zu schützen. Für die Wildtiere, die immer mehr unter Druck sind, sind sie auch bereit, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Auch Alt-Bürgermeister Günter Trettenhahn sah ein großes Interesse: „Ein Fest mit und für die Umwelt ist immer etwas Positives. Ich bemerke, dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist.“