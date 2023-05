Enzersfeld: Öltanks wurden einfach neben der Straße entsorgt

In der Gemeinde Enzersfeld waren Umweltsünder unterwegs. Gleich zwei alte Öltanks hat Vizebürgermeister Jonny Schmidt am Straßenrad entdeckt. Einer lag zwischen Enzersfeld und Königsbrunn, der zweite dann zwischen Königsbrunn und Hagenbrunn. „Offenbar hat da jemand seine Heizung umgebaut“, vermutet Schmidt, denn an den Tanks hingen auch noch sämtliche Leitungen dran. Ob der Umweltsünder fehlten Schmidt fast die Worte, „leider werden sie immer mehr“, bedauert er.

Dass ein Lkw die beiden Behälter verloren haben könnte, glaubt Schmidt eher nicht – zu schön war einer der beiden Tanks bei einer Bushaltestelle drapiert.

Einer der beiden Öltanks wurde am Radweg zwischen Enzersfeld und Königsbrunn entsorgt. Foto: privat

