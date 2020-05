Ein Wiener Pkw-Lenker erfasste am Dienstag eine Fahrradfahrerin im Stadtgebiet von Korneuburg. Die Frau kam zu Sturz und wurde leicht verletzt, bei dem 53-jährigen Autolenker ergab ein Alko-Test einen Wert von 0,6 Promille.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung des Dr. Max-Burckhard-Rings mit der Donaustraße. Die 59-jährige Fahrradfahrerin aus dem Bezirk Korneuburg kam aus der Donaustraße, der Pkw-Lenker war am Ring unterwegs. Die Radlerin hielt vor der Kreuzung an, dennoch erfasst der Pkw-Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Radfahrerin, als er nach links in die Donaustraße einbiegen wollte. Die Frau wurde nach der Versorgung vor Ort in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Dem alkoholisierten Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.