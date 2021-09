Zu einem Verkehrsunfall mit einer vermutlich eingeklemmten Person wurde die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg Montagabend auf die A22 in Richtung Wien alarmiert. Aus uns unbekannter Ursache war Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in den Anhänger eines Gefahrengut-Lkw gekracht und kam am Pannenstreifen zum Erliegen.

Nach Ankunft an der Einsatzstelle wurde nach Absprache mit der Rettung die Fahrertür mit Hilfe des hydraulischen Rettungsgerätes entfernt, um den Patienten so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien und ihn medizinisch betreuen zu können.

Nachdem der Patient durch die Rettung versorgt und abtransportiert wurde, konnte der beschädigte Pkw mittels Abschleppfahrzeug von der Autobahn abtransportiert werden. Der beschädigte Gefahrgut-Lkw konnte die Autobahn selbstständig wieder verlassen.