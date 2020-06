Beim Eintreffen an der Unfallstelle zwischen Weinsteig und Hetzmannsdorf waren bereits mehrere Einsatzfahrzeuge der FF Hetzmannsdorf, FF Weinsteig sowie die Polizei Ernstbrunn vor Ort. Aus unbekannter Ursache stieß ein Pkw mit einem Wohnmobil zusammen. Das Wohnmobil wurde mittels Kran aufgehoben und gesichert am Feldweg abgestellt. Der Pkw wurde auf das Abschleppplateau des Einsatzfahrzeuges verladen und am Altstoffsammelzentrum Ernstbrunn sichergestellt.