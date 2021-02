Eine junge Lenkerin kam mit ihrem VW-Golf aus Richtung Marktplatz und prallt in der Hirschmillerstrasse in den vor einem Wohnhaus in der Gegenrichtung abgestellten Pkw Ford. Beide Fahrzeuge wurden weggeschleudert, der Ford gar auf den Randstein, wo er hängenblieb. Beide Fahrzeuge wurden so ramponiert, dass sie nicht mehr fahrbar waren.

Die Polizei Ernstbrunn und das Rote Kreuz waren vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn wurde mit der Fahrzeugbergung beauftragt. Mit Kran und Abschleppwagen haben die Florianis beide Fahrzeuge aus der Hirschmillerstrasse abgeschleppt und auf einem gesicherten Platz abgestellt. Die junge Lenkerin wurde vom Roten Kreuz vorsichtshalber zwar mitgenommen, ist aber wohl mit dem Schrecken davon gekommen.