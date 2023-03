20-Jähriger begleitet Menschen bei Selbstfindung

Der 20-jährige Lorenz Strauß ist in Stockerau aufgewachsen und hat sich nach der Matura dazu entschlossen, einen unkonventionellen Karriereweg einzuschlagen. Durch seine Präsenz in den sozialen Netzwerken (650.000 Likes auf Tiktok) konnte er bereits auf sich aufmerksam machen. Im Interview mit der NÖN spricht er darüber, warum er alles auf diese eine Karte setzt.

Wie würdest du selbst deinen Job beschreiben?

Lorenz: Im Internet bezeichne ich mich als „Dein Weg Begleiter“. Mein Ziel ist es, den Menschen dabei zu helfen, den Weg zu gehen, der vom Leben individuell auf sie zugeschnitten wurde. Durch Einzelgespräche, Kurzvideos und seit neustem auch einem Online-Programm zeige ich den Leuten, wie sie aus ihrem Inneren heraus nachhaltige Lebensfreude schöpfen können. Andererseits gebe ich mein Wissen aber auch weiter, um jeden Einzelnen dabei zu unterstützen, sich selbst zu akzeptieren, lieben zu lernen und authentisch zu sein.

Warum bist du der Meinung, dass genau du in der Lage bist, anderen Menschen in ihrem Leben unter die Arme zu greifen?

Lorenz: Wie jeder Mensch hatte und habe auch ich Baustellen an mir. Durch die Integration von bestimmten Gewohnheiten, Routinen und Denkweisen in meinem Alltag gelang es mir, Lebensqualität bereits deutlich zu steigern. Zudem konnte ich mir in den vergangenen vier Jahren in dieser Sparte vor allem durch meinen Mentor Nary Kapolnek viel Wissen aneignen. Des Weiteren mache ich aktuell eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, wodurch ich mich schon bald Mental-Coach nennen darf.

Mit welchen individuellen Baustellen hattest du zu kämpfen?

Lorenz: In meiner Jugend war ich sehr unzufrieden mit mir selbst. Neben meinen Selbstzweifeln und der Angst, was andere über mich denken, fehlte mir sowohl in der Schule als auch im Privatleben eine Komponente, für die ich aus vollster Leidenschaft brannte. Mit 16 Jahren entdeckte ich dann den Leistungssport Tischtennis für mich. Schon bald hatte ich das Ziel Profi zu werden, weshalb ich begonnen habe 7 Tage in der Woche zu trainieren. Einerseits gab mir das zwar das Gefühl, eine Bestimmung in meinem Leben zu haben. Andererseits entwickelte ich aber auch eine Besessenheit in puncto Leistungssteigerung, die mich schon bald von innen heraus auffraß. Es war vorprogrammiert, dass ich in ein weiteres Loch fiel.

Was war ausschlaggebend dafür, dass du dich wieder aus dem Loch befreien konntest?

Lorenz: Durch Tischtennis lernte ich meinen Mentor Nary Kapolnek kennen. Nary war zum damaligen Zeitpunkt Nationalspieler und stand somit an dem Punkt in diesem Sport, den ich um jeden Preis erreichen wollte. Eines Tages kam ich ins Gespräch mit ihm. Er erzählte mir, dass er mit einem indischen Großmeister aufgewachsen ist und viel Zeit in Meditationstempeln verbracht hat. Relativ rasch fiel ihm auf, dass ich mir durch meine Besessenheit im Leistungssport ein ungesundes Verhaltensmuster angeeignet habe. Mit den Worten: „Lorenz, du denkst viel zu viel“ legte er damals einen Schalter in meinem Kopf um. Er nahm mich an die Hand und öffnete mir die Tür zu einer Welt, in der man der Schmied des eigenen Glückes ist.

Lorenz möchte sein Wissen an andere weitergeben und ihnen dabei helfen, den Weg zu sich selbst zu finden. Foto: privat

Welche Leute möchtest du mit deinem Wissen ansprechen?

Lorenz: Jeder Mensch, der den Wunsch hat, etwas an seinem Leben zu verändern, ist bei mir willkommen. Manche Menschen erreicht das Verlangen nach Veränderung früher, andere erst später. Im Durchschnitt sind meine Kunden jedoch zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Haben dich schon einmal negative Meinungen im Internet / persönlichen Umfeld erreicht und wie gehst du damit um?

Lorenz: Im vergangenen Herbst hatte ich meinen ersten richtigen Shitstorm auf TikTok. Nachdem ich mich in einem meiner Kurzvideos unabsichtlich unvorteilhaft ausgedrückt habe, wurde ich von einer deutschen TikTokerin öffentlich attackiert. Durch ihr Antwortvideo wurden viele Menschen auf mein Profil aufmerksam, die mir Negativität und Hass entgegenbrachten. Zudem bekamen meine Online-Kurse durch diesen Vorfall unsachliche Negativ-Rezensionen. Das hat mich natürlich in eine temporäre Down-Phase gebracht, aus der ich wiederum Kraft schöpfen konnte. In meinem persönlichen Umfeld ist so etwas noch nie passiert.

Kann man von deinem Job leben und welche Qualifikation rechtfertigt es, dass du deine Dienste kostenpflichtig anbietest?

Lorenz: In den letzten Jahren habe ich bereits viele der Prozesse selbst durchgemacht, die die meisten Menschen vielleicht erst noch durchmachen werden. Mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen bin ich in der Lage, Menschen auf ihrem individuellen Weg zum Glück bestmöglich zu unterstützen. Zudem bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen den Wert einer Sache erst erkennen, wenn wir dafür Geld in die Hand nehmen.

Wenn jemand wirklich etwas in seinem Leben verändern will, scheut er nicht davor zurück, den Preis dafür zu bezahlen. Lorenz Strauß

