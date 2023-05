Kleine Läden im Bezirk Korneuburg: „Wir kämpfen uns durch“

„Wir kämpfen uns durch“, sagt Regina Hofbauer. Gemeinsam mit ihrem Gatten Rudolf betreibt sie eine Fleischerei und „Nah&Frisch“-Filiale in Enzersfeld. Als Hauptproblem nennt sie die hohen Strompreise von rund 8.000 Euro pro Monat. Dabei werde gespart, wo es geht: Die Außenbeleuchtung ist nur noch kurz eingeschaltet, die Eiskästen sind enger geschlichtet.

Zwar gibt es laut Hofbauer zum Glück „Leute, die auf die Qualität schauen.“ Insgesamt werde aber weniger Geld ausgegeben. „Ich kann den Leuten nicht mal böse sein, wenn sie weniger einkaufen“, sagt Hofbauer.

Allerdings sei die Lage für die Nahversorger sehr schwierig. Hofbauer weiß von drei Branchenkollegen, die überlegen, aufzuhören. „Dann gibt es in den betroffenen Gemeinden im Umkreis von 15 Kilometer kein Geschäft“, warnt Hofbauer. Sie selber sagt, „Spaß macht es keinen.“ Der Familienbetrieb soll aber für den Sohn erhalten bleiben.

„Mittagstisch“ zum Mitnehmen findet großen Anklang

ln Oberrohrbach betreibt Phillip Resch seit etwa über eineinhalb Jahre ein kleines Geschäft. „Man muss ständig überlegen“, nennt er als Grundvoraussetzung, dass er von dem Laden leben kann. Denn allein die Energiekosten machen monatlich rund 600 Euro aus. Eine Photovoltaikanlage sei kaum umsetzbar, weil Kastanienbäume im Weg stehen.

Allerdings versucht Resch mit Freundlichkeit, einem breit gefächerten Angebot und Kreativität seine Kunden zu halten. Ein „Mittagstisch“ zum Mitnehmen etwa findet großen Anklang. Deshalb überlegt er auch, über Mittag das Geschäft offen zu halten. Rund 80 Prozent seiner Kunden sind Stammkunden, da ist es besonders wichtig, „anzubieten, was die Kunden wollen“.

Beim Einkauf ist Resch nicht an einen einzigen Lieferanten gebunden. „Ich schaue daher ganz genau, wo ich was günstig bekommen kann.“ Schwieriger wird es aber mit dem künftigen Pfand auf Plastikflaschen. „Ich würde ja gerne auf Glas umstellen“, so Resch. Glasflaschen sind aber in der Schule verboten.

Betriebe, die keinen Rücknahmeautomaten haben, müssen Plastikpfand-Gebinde nur zurücknehmen, die sie hinsichtlich Material und Größe auch anbieten: Das erklärt Anna Schrittwieser, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer mit Sitz in Stockerau. Zur Frequenzhebung sei es aber nicht immer sinnvoll bei jedem Kunden auf die Regelung zu pochen.

Energiekosten sind im Biobereich niedriger

Sonja Bergler betreibt in Bisamberg einen Bioladen. Auch sie ist von den gestiegenen Energiepreisen betroffen, allerdings nicht so stark wie die Konkurrenz, der Biobereich ist nicht so energieintensiv“, sagt sie. Denn viele Lebensmittel aus dem Angebot müssen nicht gekühlt werden, Tiefkühlkost wird nicht angeboten. Und die Kühltruhe für Wurst und Käse wird am Wochenende ausgeräumt und abgestellt. Zusätzlich hat Bergler den Energieanbieter gewechselt.

Laut Bergler sind die Einkaufspreise für Lebensmittel im Biobereich nicht so extrem gestiegen, wie im konventionellen Bereich. Wenn ein Lieferant plötzlich die Preise drastisch erhöhen will, „dann gibt es das Produkt bei mir halt nicht mehr“, sagt Bergler. Da habe sie es leichter als Nahversorger, die an einen großen Konzern gebunden sind.

Im Bioladen werden zum Beispiel auch die Produkte von einem Bäcker aus dem Waldviertel verkauft, „der betreibt seinen Holzbackofen mit dem Holz aus dem eigenen Wald“, erzählt Bergler. Das gebe es kaum Preiserhöhungen.

Allerdings reicht das Warenangebot allein nicht aus „man muss auch Service anbieten“, ist die Bio-Greißlerin überzeugt. Aufschnittplatten bietet sie ebenso an, wie gefüllte Picknickkörbe. Entscheidend für das Überleben sei aber auch: „Man darf nicht auf die Stunden schauen“, so Bergler.

Bei der Unterstützung der Nahversorger verweist Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Schrittwieser auf die Kampagne „ichkauflokal“ der Wirtschaftskammer, die sehr gut angenommen werde. Dies sei die Voraussetzung, dass Nahversorger überleben können. Zudem fließt etwa die Nafes-Förderung der Wirtschaftskammer NÖ und dem Land NÖ, wenn man der letzte Nahversorger im Ort ist. Antragsteller muss die Gemeinde sein. Die Schiene „Nah versorgt“ vom Land NÖ fördert Lebensmittelhändlern bei Investitionen zehn Prozent.

