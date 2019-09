Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler geht es eindeutig zu langsam: Einige Bushaltestellen würden nicht mehr den notwendigen Standards entsprechen. „Nach vielen Urgenzen haben nun Busunternehmen begonnen, Haltestellen aus dem Fahrplan zu nehmen und nicht mehr anzufahren. In Stockerau hat es im Juni 2019 die Haltestelle Zögernsee erwischt“, weiß er.

NOEN Die Haltestelle in Unterzögersdorf ist für Grünen-Gemeinderat Dietmar Pfeiler nicht mehr tragbar.

Eine untragbare Situation, wie Pfeiler findet; denn trotz niedriger Fahrgastfrequenz seien die Bewohner – darunter auch Schulkinder – nun auf ein Auto angewiesen, die nächstgelegene Bushaltestelle sei nur über die Freilandstraße ohne Gehsteig erreichbar.

„Es ist tatsächlich ein erheblicher Nachholbedarf gegeben“VP-Verkehrsstadtrat Herwig Hödl

„Ein ähnliches Problem gibt es in Unterzögersdorf bei der Haltestelle Jarosch-Straße. Es ist ein echtes Sicherheitsproblem, wenn im Winter bei Dämmerung die Kinder einfach am Fahrbahnrand auf den Schulbus warten müssen“, macht Pfeiler bewusst. Seine Lösung: Er legt Beispiele aus Klosterneuburg vor, wie sich die Stationen ohne großen finanziellen Aufwand sichern ließen. „Angesichts des Schulbeginns sollte die Haltestelle Unterzögersdorf noch heuer saniert werden“, fordert er.

privat Pfeilers Vorschlag: In Klosterneuburg hätte man eine kostengünstige Lösung gefunden.

VP-Verkehrsstadtrat Herwig Hödl weiß, dass es bei zahlreichen Stationen in der Stadt Mängel gibt. „Es ist tatsächlich ein erheblicher Nachholbedarf gegeben“, hat für ihn bisher der politische Wille gefehlt, dieses Thema aufzuarbeiten. Mit der Schließung der Haltestelle in Oberzögersdorf habe das jedoch nichts zu tun: „Basis für die Auflassung der Haltestelle war eine Frequenzerhebung, die keine ausreichende Nutzung für die Aufrechterhaltung der Haltestelle ergeben hat“, erklärt er.

Hödl will die „lange Liste“ der mangelhaften Haltestellen in den nächsten Jahren abarbeiten – „nicht Interventionen folgend, sondern objektiv“. Dabei will er nach den Aspekten Sicherheit und Frequenz vorgehen, Barrierefreiheit ist ebenso ein großes Thema. Ganz oben stehe die Haltestelle beim Gymnasium.