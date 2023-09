Stockerau: Verkehr brennt Wirtschaftstreibenden unter den Nägeln

Nach längerer Pause veranstaltete die Stadtgemeinde Stockerau vergangene Woche wieder einen Wirtschaftsstammtisch. An die knapp 50 Interessierten, vorwiegend Unternehmer aus Stockerau, fanden sich im Rathaus ein.

Stadtrat Christian Moser betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Stadtgemeinde und den Wirtschaftstreibenden ist. Bürgermeisterin Andrea Völkl dankte den Unternehmen für das Engagement und hob hervor, dass Initiativen wie jene der Unternehmerinnen um das „Grätzel“ Rennerplatz von großer Bedeutung für die Belebung der Stadt sind.

NAFES hilft aktiv in Innenstädten

In einem Impulsreferat berichtete Wolfgang Fuchs von der NÖ Wirtschaftskammer über gelungene Beispiele der Innenstadtbelebung durch Maßnahmen einzelner Stadtmarketing-Organisationen. Im zweiten Teil seiner Präsentation zeigte er Möglichkeiten auf, wie die NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren) Gemeinden aktiv bei der Innenstadtbelebung unterstützen kann.

Um noch mehr Menschen dazu zu bewegen, in Stockerau einzukaufen, stellte Norbert Lustig, der seit 1990 eine Werbeagentur in Stockerau betreibt, das neue Magazin „treffer Stockerau“ vor. Es erscheint Anfang November zum ersten Mal und wird mit einer Auflage von über 31.000 Stück im Bezirk Korneuburg und Umgebung an die Haushalte verteilt (die NÖN berichtete).

Bessere öffentliche Anbindung, mehr Platz für Radler und Bummler

Von Seiten der Unternehmer, die an diesem Abend mit einem bunten Branchenmix vertreten waren, wurde vor allem die Verkehrsproblematik angesprochen. So wurde eine verbesserte öffentliche Anbindung der Siedlungen am Stadtrand gewünscht oder auch, dass den Radfahrern noch mehr Platz eingeräumt wird. Auch der Wunsch nach mehr Plätzen, wo Einkaufsbummler kurz verweilen können, wurde geäußert. Die Stadt wird sich dem Thema Stadtnahverkehr annehmen, versprach Bürgermeisterin Andrea Völkl. Stadtrat und Transport-Unternehmer Christian Moser fand „Schwerverkehr und Einkaufsflair passen nicht zusammen.“

Interessantes war zur Problematik des Leerstands zu erfahren: Viele Hauseigentümer wollen bis jetzt ihre leerstehenden Geschäftslokale gar nicht mehr vermieten. Insgesamt war es ein guter Austausch zwischen den Verantwortlichen der Stadt und den Wirtschaftstreibenden, der sicher eine Wiederholung finden wird.