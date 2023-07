ÖKB zeigte wieder einmal sein Spenderherz

Die Jakobuskapelle in Unterparschenbrunn muss saniert werden. Die letzte Restaurierung ist über 30 Jahre her. Im Jahr 1991 wurde die durch Straßenarbeiten und Verkehr arg mitgenommene Kapelle nach mehreren vorangegangenen Sanierungen von der Gemeinde unter großer manueller und finanzieller Mithilfe der Ortsbevölkerung erneuert, und schließlich 1995 feierlich eingeweiht. Diesen März organisierte der Kameradschaftsbund Sierndorf ein Kreuzstriezelschnapsen zugunsten der Jakobuskapelle. Der Reinerlös der Veranstaltung in der Höhe von 634 Euro wurde nun durch Bürgermeister Ernst Kreuzinger, ÖKB-Obmann Reinhard Graf und Stellvertreter Gottfried Helfer in der Kapelle an Johanna und Johann Ehn übergeben.

Die heutige Kapelle in Unterparschenbrunn wurde 1862 geweiht. Das Altarbild des hl. Jakobus wurde von einer Familie aus dem Ort gespendet und stammt aus der Bauzeit der Kapelle. Die zwei den Tabernakel flankierenden Engel sind aus Harmannsdorf. Der ursprünglich für Bierbaum am Kleebühel angefertigte Kreuzweg datiert aus dem Jahre 1806, die Glocke ist aus dem Jahre 1773. Ein Votivbild, gestiftet von der Familie Jordan, ziert die Kapelle seit 1904. Durch Pfarrer Karl Keck kam es 1932 dann zur Wiedereinführung der während des Krieges erloschenen Bewilligung von 1909 zur wöchentlichen hl. Messe.