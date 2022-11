Aufkochen für die Staatsspitze

Die Umbauarbeiten des neuen Parlaments am Wiener Ring befinden sich in der finalen Phase, so auch die Vorbereitungsabreiten des neuen Gastronomiebetriebs KELSEN. Geschäftsführerin ist die aus Unterrohrbach stammende Christine Friedreich gemeinsam mit Thomas Hahn, dritter Gesellschafter ist Lorenz Reichel.

Die NÖN erreichte Friedreich mitten in den Arbeiten, die „sehr, sehr intensiv“ seien, wie sie erzählt, da man viele Abstimmungen zu treffen habe: „Aber wir sind alle sehr produktiv, das ist meistens so, wenn es stressig wird (lacht).“ Die Vorfreude wird bei ihr und ihren Mitarbeitern immer größer, am 12. Jänner findet die feierliche Eröffnung des neuen Hohen Hauses und damit auch ihres Betriebs statt.

Die Parlamentsdirektion hat den Umbau mit dem Ziel einer Öffnung des Hauses für die Bevölkerung verbunden. Dies betrifft auch vor allem die Gastronomie, die sich im neu ausgebauten Dachgeschoss befindet. Das heißt, nicht nur Politiker und Parlamentsmitarbeiter werden verköstigt, jeder ist willkommen.

Team soll größer werden, Mitarbeiter gesucht

Der Name KELSEN bezieht sich auf Hans Kelsen, den Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung: „Das ist unser Bildungsauftrag“, lacht Friedreich.

Ihr Team umfasst rund 80 Mitarbeiter, man sei aber weiter auf der Suche nach neuen Kräften: „Wir suchen immer gute Leute, auch sehr gerne aus meiner Heimat.“ Den Bezug zu Leobendorf hat Friedreich nie verloren; sie erinnert sich zurück, als sie dort im Heurigen zum ersten Mal kellnerte. „Da hat alles angefangen“, lacht sie. Jetzt sorgt sie für die Bewirtung der ranghöchsten Politiker des Landes.

