Bisamberg hat bald einen neuen „Schlosswirten“

In der letzten Gemeinderatssitzung wurden erstmals Nägel mit Köpfen gemacht. Nach dem Aus des „Schlosswirtes“ Anfang des Jahres war man auf der Suche nach einem Nachfolger. Ein paar Monate später und nach einer Ausschreibung, bei der drei Interessenten in die engere Wahl kamen, wurde der fix und fertige Pachtvertrag jetzt dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt und Bürgermeister Johannes Stuttner (ÖVP) mit der Unterzeichnung des Vertrages beauftragt.

Federführend war der für die Wirtschaft zuständige geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat, Alexander Fritsch. Gegenüber der NÖN wollte er den Bewerber noch nicht namentlich bekanntgeben. „Das darf ich erst, wenn der Vertrag unterfertigt ist“, rechtfertigte er seine Zurückhaltung. Nur so viel: Es soll sich um einen Gastronomen handeln, der selbst Koch ist, aber auch den Kontakt zu den Gästen suchen und die gute alte Wirtshauskultur pflegen will. „Das hat uns am meisten überzeugt“, so Fritsch.

Bis das Lokal aufsperren kann, sind aber noch einige Adaptionsarbeiten durchzuführen. So soll die Terrasse erneuert, die Fenster renoviert und noch weitere kleinere Arbeiten durchgeführt werden, nicht zuletzt, um damit eine gewisse Gemütlichkeit zu erzeugen.

Mit dem ursprünglich geplanten Öffnungstermin Anfang Oktober wird es deshalb nichts. Fritsch hofft, dass der Schlosswirt zu Beginn der Adventzeit aufsperren kann. „Immer vorausgesetzt, dass es zu keinen Lieferschwierigkeiten kommt“, wie er einschränkte.