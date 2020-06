Die schwierigste Zeit in der Coronakrise hat der Reittherapiehof Steinbacherhof überstanden. Die 30 Tiere mussten nicht abgegeben werden, sondern erfreuen sich durch die Hilfe von Tierliebhabern und Freunden des Hofs bester Gesundheit.

Besitzerin Doris Waldhäusl sowie der unterstützende Verein Lebensträume haben nach der Zwangssperre über die Medien zu einer Hilfs- und Spendenak tion aufgerufen, die auch funktionierte. Da wurden „Krisenpatenschaften“ übernommen, Gutscheine gekauft und auch Geld überwiesen.

Übernahme der Tierarztkosten war enorm wichtig

„Es waren hohe Geldbeträge dabei, bis an die tausend Euro“, freut sich die Administratorin des Unterstützungsvereins „Lebensträume“, Eva Derdak, die auch weiß, welch großer finanzieller Aufwand für rund 30 Tiere notwendig ist: „Was die Doris (Waldhäusl, Anm.) da gestemmt hat, ist sensationell!“ Von Förderungen wird Waldhäusl nicht viel abbekommen, nur etwas für den Verdienstausfall als Therapeutin.

Die Spenden waren sehr hilfreich, das Futter von „Lucky Horse“ reicht noch bis Ende Juni. Ganz großartig war auch die Übernahme der Tierarztkosten durch einen Spender/Gönner für zwei wichtige Operationen. „Merlin musste kastriert werden und Pocahontas benötigte dringend eine Zahn-OP, das hätte unseren Rahmen wohl gesprengt“, weiß Waldhäusl.

Eine weitere Einnahmequelle fällt aus...

„Mit den finanziellen Spenden, welche direkt dem Hof gewidmet wurden, können wir uns noch bis circa Ende Juli über Wasser halten“, kennt

Derdak die Situation sehr gut und hofft noch auf weitere Spenden und Krisenpatenschaften.

Auch weil schon wieder eine Einnahmequelle ausfällt: Probleme gibt es mit den Sommerferiencamps, die müssen fast alle abgesagt werden, weil eine Beherbergung im Steinbacherhof aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich ist. Deshalb müssen die Kinder täglich an- und abreisen, wofür jedoch noch ein Sponsor gesucht wird.

Margit Schwinghammer: Ein Kofferraum voll Futter

Trotzdem wollen der Unterstützungsverein, Freunde und Kenner des Steinbacherhofs nicht aufgeben und starten neuerlich einen Spendenaufruf, um den Hof und besonders die vielen Tiere am Leben zu erhalten.

Eine großartige Unterstützerin ist die Korneuburgerin Margit Schwinghammer, sie karrt jede Woche einen Kofferraum voll mit Futter nach Steinbach. „Mir geht es besser als manchen anderen, also gebe ich gerne was ab, wo es dringend gebraucht wird“, meint die Pensionistin. Waldhäusel dankte ihr und allen Unterstützern: „Ohne fremde Hilfe hätte ich meine Tiere in eine für sie ungewisse Zukunft abgeben müssen. Danke!“