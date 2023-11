Korneuburger Stadtbücherei wird zu Saatgutbibliothek

Künftig kann man in der Korneuburger Stadtbücherei nicht nur Bücher ausleihen. Auch Saatgut ist kostenlos erhältlich. Ziel ist, dass sich eine rege Tauschbörse entwickelt: Die Besucher holen sich Saatgut ab, bauen es an und vermehren es und bringen es anschließend wieder zum Tausch in die Bibliothek. Die Aktion läuft niederösterreichweit über die öffentlichen Bibliotheken.

Landesrat Ludwig Schleritzko über die Idee, die Saatgutabgabe über die Bibliotheken abzuwickeln: „Unsere 260 Bibliotheken im Land sind so viel mehr als nur Büchereien. Sie schaffen Platz zum Austausch für Jung und Alt. Sie beleben die Ortskerne. Und mit der NÖ Saatgut-Bibliothek setzen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus.“ Die Büchereien seien Experten für Tausch- und Leihsysteme und setzen sich seit jeher für Bildung und gesellschaftliche Entwicklung ein. Unter dem Motto „Wir säen Zukunft – Nachhaltigkeit in den öffentlichen NÖ Bibliotheken“ wird das Projekt mit dem Land NÖ, Treffpunkt Bibliothek, „Natur im Garten“ und der Arche Noah umgesetzt.

Ziel ist es, Besucher dazu anregen, sich mit der Kulturpflanzen-Vielfalt auseinanderzusetzen und Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt zu bekommen. „Denn für unser Klima und den Erhalt einer lebenswerten Umwelt ist die Diversität in Flora und Fauna unerlässlich“, betont Schleritzko. Auf einen regen Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen wie urbanes Garteln, Saatgut bilden, Tauschen und Pflegen hofft auch Stadtrat Andreas Minnich: „Es freut mich, dass auch unsere Stadtbücherei die Grundausstattung für die NÖ Saatgutbibliothek ab sofort zur Verfügung stellt.“

Christa Lackner, Geschäftsführerin von „Natur im Garten“, klärt auf: „Der Erhalt der Artenvielfalt in unseren Grünräumen und Gärten ist seit fast 25 Jahren ein erklärtes Ziel der NÖ-Umweltbewegung Natur im Garten“. Die Kooperation sei aufgrund des Jahresthemas „Speisekammer Garten und Balkon“ ein logischer Schritt, um die Niederösterreicher vom ökologischen Gärtnern zu überzeugen. „Und Gemüse wie Erbsen, Bohnen oder Paradeiser aus dem eigenen Garten schmecken auch viel besser und lassen sich ganz gut selbst vermehren“, weiß sie aus Erfahrung. Alle Infos rund um die NÖ Saatgutbibliothek findet man unter www.treffpunkt-bibliothek.at/noe-saatgutbibliotheken/