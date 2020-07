Die Urlauberin, die noch einige Wochen in Griechenland unterwegs ist, will deshalb anonym bleiben, aber andere Reisende vor Problemen an den Grenzen warnen. Im Zuge einer Rundreise wollte die Stettnerin von Bulgarien kommend den Grenzübergang Nymphaea Richtung Thessaloniki nutzen. „Laut Internet sollte der Übergang offen sein und wir hatten alle nötigen Genehmigungen“, schildert die Urlauberin. Denn für die Einreise ist ein QR-Code nötig. Diesen erhält man nach einer Hotelbuchung.

Doch der Grenzbeamte wollte davon nichts wissen, die gültigen Dokumente wurden als „Fehler der Regierung“ erklärt und die Einreise verweigert. „Uns blieb nichts anderes übrig, als zum einzig noch offenen Übergang Promachonas zu fahren“, erzählt die Stettnerin. Dies bedeutete allerdings nicht nur einen Umweg von sechs Stunden, Es wurden auch neue Buchungen und ein neuer QR-Code benötigt. Und der Code muss mindestens 48 Stunden vor der Einreise organisiert werden.

„Wir haben eine Buchung und zwei volle Urlaubstage verloren. Wäre das etwa bei der Buchung in einem Ferienclub passiert – der Urlaub wäre zerstört gewesen“, so die Reisende. Beim zweiten Übergang ging dann alles blitzschnell, „der Beamte hat den Code nicht mal eingescannt, jetzt sind wir endlich in Griechenland und können unseren Urlaub genießen“, so die Urlauberin aus Stetten. Eine Warnung hat sie noch für Pkw-Reisende: „Wer sich ohne QR-Code an der Grenze anstellt, muss 500 Euro Strafe zahlen!“