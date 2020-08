In einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Tote aufgefunden worden. Die Tatortgruppe war an der Arbeit, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Heute"-online berichtete, dass ein Mann und eine Frau tot seien.