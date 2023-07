Tennis-Sommercamp in Leitzersdorf

Alle Kids & Jugendliche waren top motiviert und am ersten Tag wurden gleich die Gruppen eingeteilt. Freundschaften und Spielstärken haben wir berücksichtigt und so waren alle glücklich. Auch in dieser Woche haben wir geschaut, dass Kids die Grundschläge perfektionieren bzw. erlernen, da wir auch einige Anfänger dabei hatten. Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Volley und Smash haben wir trainiert und jeden Tag konnten wir den Lernerfolg sehen.

Das Punktesystem haben wir beibehalten und alle haben großartige Leistungen vollbracht. Am Freitag fand die Siegerehrung mit allen Eltern und einigen Verwandten statt, auch Freunde von unserem schönen Verein waren mit dabei und haben die Kids groß gefeiert. Dafür organisierten wir Medaillen, Urkunden und Geschenke. Als Überraschung haben die Kids zu "Can´t stop the feeling" von Justin Timberlake" für die Gäste getanzt.

Auf diesem Wege wünsche ich allen Familien und Kids einen schönen Urlaub und viele glückliche Stunden.

Susanne Reijnders, Leitzersdorf