Drei Schaukästen der Stockerauer Grünen mutwillig abmontiert

Drei Schaukästen der Stockerauer Grünen verschwanden am Anfang der Woche spurlos: Die Stadtpartei erstattete Anzeige wegen Diebstahls, die Schadenshöhe wird mit zirka 5.000 Euro bemessen. Schon vor zwei Wochen suchten sie die Polizeiinspektion in Stockerau auf, nachdem dieselben Informationstafeln beschmiert wurden. Erneut waren Symbole des NS-Regimes zu sehen - wie zuletzt bei FPÖ-Werbeplakaten.

„Wir lehnen jegliche Beschädigung ab, auch wenn's bei jemandem anderen ist“, betont Vorsitzender Dietmar Pfeiler. „Die politische Auseinandersetzung sollte auf einer anderen Ebene passieren.“ Mittlerweile sind zwei der Schaukästen in unmittelbarem Umkreis im Gebüsch aufgefunden worden. Pfeiler denkt, dass diese wieder verwendet werden können, - und hofft, dass der dritte auch noch auftaucht. Er lobt auch die professionelle Arbeitsweise der Polizeibeamten.

Foto: Die Grünen

„Es ist bedrückend, dass politische Botschaften über diese Art vermittelt werden“, findet Pfeiler. „Oder sind es Lausbubenstreiche? Aber es waren unmissverständliche Botschaften“, sinniert er. Denn auf einem der Schaukästen stand: „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt.“ Pfeiler: „Und jemand hat mich in die Hölle gewünscht.“

Er zeigt sich dennoch gesprächsbereit: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt. Der Dialog muss im Mittelpunkt bleiben“, betont er. Es gehe offenbar um Sorgen und Ängste, jeder könne sich per Mail an die Partei werden. Die Grünen sind außerdem regelmäßig am Wochenmarkt anzutreffen. „Und meine Telefonnummer ist zu finden - im Telefonbuch und auf unserer Webseite“, ergänzt Pfeiler.