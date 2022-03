Müllinsel in Maisbirbaum wurde zerstört

Erneut fand ein Vandalenakt in der Marktgemeinde Ernstbrunn statt. Die neue kleine Müllinsel in Maisbirbaum wurde vermutlich am vergangenen Wochenende komplett zertrümmert.

Die Tat wurde der Marktgemeinde gemeldet, ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl wurde gleich aktiv. Er erstattete Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt und beorderte sein Bauhofteam nach Maisbirbaum, um die Müllinsel wieder instand zu setzen.

Der Schaden ist groß und könnte noch Folgen haben. Ein Beobachter meinte diesbezüglich: „Die Mülltonnen haben einen Wert und kosten Geld. Wenn der Gemeindebetrieb Müllabfuhr rote Zahlen schreibt, muss die Gebühr erhöht werden. Also zahlen solche Schäden dann wir alle.“

Die Müllinsel wurde erst kürzlich am Kinderspielplatz mit drei verschiedenfarbigen Tonnen montiert. -jch-

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden