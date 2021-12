Korneuburg: 3B-Plan nach Lackspray-Parolen

Bürgermeister Christian Gepp verbrachte den letzten Sonntagmorgen mit einem Rundgang durch die Stadt gemeinsam mit der Polizei. Der Grund: Vandalen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Parolen gegen die Impfpflicht mit Lackspray aufgebracht. Betroffen war neben dem Mobilitätsspielplatz auch die Teststraße, wo am Sonntag der Impfbus Station gemacht hat. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Parteiübergreifend sagt man jetzt dieser Form des Vandalismus den Kampf an.

Alle Gemeinderatsfraktionen stünden geschlossen hinter der Aktion „Gemeinsam gegen Vandalismus in Korneuburg“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. „Seit mehreren Monaten gibt es in unserer Stadt im Bereich von Straßenkreuzungen, auf Flächen vor Schulen oder am Bahnhof Kreide-Schmierereien zum Thema Corona. Am letzten Wochenende allerdings wurde ein negativer Höhepunkt erreicht“, begründet die Stadtgemeinde. „Die freie Meinungsäußerung steht jedem zu und als überzeugter Demokrat unterstütze ich jede Form des friedlichen Dialogs. Für Beschädigung von Allgemeingut allerdings habe ich kein Verständnis“, betont Gepp.

Etwas differenzierter sieht FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl die Aktion. Grundsätzlich unterstütze er freilich die gemeinsame Vorgehensweise und verurteile auch die Sachbeschädigung scharf, lässt er im NÖN-Gespräch wissen, er stößt sich allerdings daran, dass ein strafrechtlicher Tatbestand, wie Vandalismus, in einem Atemzug mit den Kreidebotschaften genannt wird. Er hätte sich gewünscht, dass das gemeinsame Schreiben „anders und klarer“ formuliert wird. In den Kreidebotschaften sieht der FPÖ-Gemeinderat eine „legitime Kritik an einer Sache“. Er sei nicht dafür zu haben, diese beiden Dinge zu vermengen.

Stadt setzt Belohnung von 500 Euro aus

Die Stadtgemeinde hat unterdessen Maßnahmen gegen Vandalismus getroffen: Neben einer der Anzeige wurde ein „3B-Punkte-Plan“ erstellt: Für sachdienliche Hinweise, die zur Fassung des Täters führen, wurde eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt („Beobachten“). Außerdem werden Exekutive und Sicherheitsdienst vermehrt Augenmerk auf mögliche Delikte dieser Art legen („Bewachen“). Und die Stadtgemeinde bietet, soweit es in ihrem Einflussbereich steht, den Dialog an („Besprechen“).