18,4 Prozent aller Neuwagen im Bezirk Korneuburg sind E-Autos

Die Zahl der neuzugelassenen Elektroautos ist in Niederösterreich im ersten Halbjahr stark gestiegen. Bereits jeder sechste Neuwagen fährt zu 100 Prozent mit Strom, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ (Verkehrsclub Österreich). Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten bereits 3.893 Elektroautos neuzugelassen, um 1.193 mehr als im ersten Halbjahr 2022. Der Anteil der E-Pkw an den Neuzulassungen ist von 12,6 von Prozent auf 16,6 Prozent gestiegen. „Die Anzahl der Elektroautos ist in Niederösterreich in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen“, stellt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer fest. Noch vor fünf Jahren, im ersten Halbjahr 2018, wurden lediglich 672 E-Pkw neu zugelassen, der Anteil betrug magere 1,9 Prozent.

Innerhalb Niederösterreichs ist der Bezirk Zwettl mit einem E-Pkw-Anteil von 20,5 Prozent Spitzenreiter, vor dem Bezirk St. Pölten Land mit 19,7 Prozent und dem Bezirk Waidhofen/Thaya mit 19,4 Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Bezirk Korneuburg wurden im ersten Halbjahr 218 E-Autos neu zugelassen, das ist ein Anteil von 18,4 Prozent. Am niedrigsten ist der E-Pkw-Anteil im Bezirk Hollabrunn, er beträgt aber auch hier bereits 10,9 Prozent.

Menschen in Einfamilienhäusern können sich mit einer Photovoltaikanlage am Dach den Strom fürs Autofahren selbst herstellen und sparen sich damit Geld beim Tanken. „Auch für Haushalte in Mietwohnungen braucht es Lösungen. Neben der Ausrüstung von Garagen eignen sich Supermarkt-Parkplätze und andere Großparkplätze gut, um mit Photovoltaik überdacht und mit E-Ladestationen ausgerüstet zu werden. Und: Es wird Schatten geschaffen für die parkenden Autos, was an Hitzetagen ein besonders großer Zusatzvorteil ist“, betont VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Elektroautos verursachen in ihrer Gesamtbilanz inklusive Pkw- und Batterieherstellung im Schnitt um 58 Prozent weniger CO2 als Pkw, die Benzin oder Diesel verbrennen. Wird nur Ökostrom getankt, um 74 Prozent weniger, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen, informiert der VCÖ. Der Elektromotor ist deutlich effizienter und benötigt daher viel weniger Energie. Für 100 Kilometer benötigen Österreichs E-Pkw laut Umweltbundesamt im Schnitt 21 Kilowattstunden, Benzin- und Diesel-Pkw mit umgerechnet 66 Kilowattstunden dreimal so viel.

Aber auch für Elektroautos gilt: Große, übergewichtige und übermotorisierte Pkw treiben den Stromverbrauch in die Höhe. Der VCÖ sieht die EU gefordert, stärkere Vorgaben an die Hersteller zu beschließen, damit künftig keine Energiefresser auf den Markt kommen. „Vorgaben für einen geringeren Verbrauch sind auch im Sinne des Konsumentenschutzes wichtig. Geringerer Verbrauch bedeutet niedrigere Kosten und spart Geld“, betont VCÖ-Expertin Mosshammer.