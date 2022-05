Weinviertel in Wien: Startschuss für drei Tage Genuss und Unterhaltung

Die Regionen Donauraum und Marchfeld präsentieren sich im Rahmen des Veranstaltungsreigens „Weinviertel in Wien“ von 11. bis 13. Mai (jeweils von 10.00 bis 20.30 Uhr) Am Hof im 1. Wiener Bezirk. Bei freiem Eintritt werden drei Tage voller Genuss, Erlebnis und Unterhaltung geboten.

Der bereits bekannte Marchfeld-Tag wird im heurigen Jahr erstmals zweitägig ausgetragen. Die beliebte Veranstaltung findet 2022 am 12. und 13. Mai statt. Ergänzt wird dieses Event durch den Donauraum-Tag am 11. Mai. Stellvertretend für das gesamte Weinviertel sorgen die beiden Regionen Weinviertel Donauraum und Marchfeld im Weinviertel somit für drei erlebnisreiche und informative Tage in der Bundeshauptstadt Wien. Von der Korn- & Gemüsekammer Österreichs bis zur traditionellen Heurigenkultur und exzellenten Weinen reicht die Bandbreite, die dem Wiener Quellmarkt präsentiert wird.

Ein Weinviertel-Dorf mit rund 20 Hütten bietet vor der Mariensäule Am Hof alles, was das Herz begehrt. Neben dem Kauf von erntefrischen Produkten können Besucher regionale Kulinarik und köstliche Weine genießen. Grüner und weißer Spargel werden ebenso angeboten wie Erdbeeren, köstliche regionale Backwaren, Marchfelder Bier, regionale Fleisch- und Heurigenspezialitäten, Weine aus dem Donauraum, Weinviertler Weinbergschnecken, Weinviertler Käferbohnen und Edelbrände. Kulinarische Schmankerl können selbstverständlich nicht nur gekauft, sondern auch gleich direkt vor Ort genossen werden.

Informativ wird es bei den Weinviertler Ausflugszielen. Sie präsentieren ihre Angebote und informieren über die vielfältigen Erlebnismöglichkeiten in Österreichs größtem Weinbaugebiet. Hilfestellung bei der Suche nach Inspiration oder Unterstützung bei der Planung für den nächsten Ausflug oder Kurzurlaub wird von Weinviertel Tourismus geboten.

Ein buntes Bühnenprogramm mit Kunst, Kultur und Unterhaltung sorgt dafür, dass Langeweile definitiv keine Chance hat. Musikalisch jagt ein Highlight das nächste – selbstverständlich regional! Blasmusik, Volkstanzgruppen der Regionen sowie die Big Band Korneuburg und Marchfelder Nachwuchskünstler geben eine Audienz und auch „Die Wilden Kaiser“ werden die Bühne rocken. Durch die Weinviertel-Tage führen Clemens Reinsperger und Jimmy Schlager.

Weiterführende Informationen:

https://www.weinviertel.at/weinviertel-in-wien

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.