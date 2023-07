„Mit dem Werft-Projekt schaffen wir uns nur Probleme“

„Das Werftprojekt löst keine Probleme, es schafft nur neue.“ Der Verein „Brennpunkt Werft“ stellt die Entwicklung des Werftareals und Signa als Kooperationspartner an sich in Frage. Die Gruppe rund um Obfrau Regina Gruber und Stellvertreter Harald de Boer ortet einen „massiven Eingriff in den Lebens- und Naturraum“ und sieht ein „riesiges Verkehrsproblem“ auf die Stadt zurollen. Sobald die Behörde die Projektunterlagen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) veröffentlicht, wird der Verein zwecks Parteienstellung eine Bürgerinitiative gründen und eine fachliche Stellungnahme zum Werftprojekt abgeben.

Die Vereinsmitglieder sind überzeugt, dass die Dimension des Projektes nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist entspricht. In den letzten zehn Jahren hätte sich die Wertigkeit von Naturraum aufgrund des Klimawandels verändert. „Was wir brauchen ist Entsiegelung“, betont Gruber, die daran erinnert, dass direkt neben dem Werftareal ein Natura 2000-Gebiet liegt. Der Verein spricht von einer maximalen Anzahl von 2.800 Bewohnern, die im Projekt angenommen wird. Der Zahl widerspricht Bürgermeister Christian Gepp vehement. „So eine Zahl zu nennen ist fast schon fahrlässig“, ärgert er sich und spricht von „Wettbewerbsverzerrung“. Es sei immer von 1.500 bis 1.800 Einwohnern die Rede gewesen.

Verein warnt vor Verkehrsbelastung

Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum führte die Lärmbelastung und die Optik in Bezug auf das Landschaftsbild ins Treffen. Auch sei es aufgrund der Hochwassergefahr „wahnwitzig, auf der Werftinsel zu bauen“. Vor Verkehrsproblemen warnt Harald de Boer, der eine Belastung für die Bewohner zwischen Ring und Werft prophezeit – und zwar schon während der Bauzeit. Dass Lkws dann „durch die ganze Stadt fahren“, fürchtet auch NEOS-Gemeinderätin Sabine Tröger. Für sie geht die Stadt eine risikoreiche Partnerschaft ein. „Wollen wir als Kleinstadt mit so einem Unternehmen kooperieren?“, fragt sie in Bezug auf den Partner, die Signa-Holding.