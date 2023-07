Lionsclub Kreuzenstein: Peter Tomanek ist nun Präsident

Mit Ende des Clubjahres erfolgt beim Lionsclub Kreuzenstein der übliche Wechsel an der Spitze: Mit 1. Juli folgt Peter Tomanek dem bisherigen Präsidenten Martin Baumgartner als Präsident nach. Die offizielle „Stabübergabe“ erfolgte am 23. Juni im Rahmen eines stimmungsvollen Abends. Neben vielen Aktivitäten und Projekten war die Ukrainehilfe einer der Schwerpunkte: Beträchtliche finanzielle Mittel wurden in die Hand genommen, um über einen befreundeten Club direkt vor Ort gezielt und treffsicher helfen zu können.

Ein besonderes Anliegen des scheidenden Präsidenten fand mit der Aufnahme neuer Mitglieder ihren Abschluss. Christian Machoritsch, Rainer Hammermüller und Michael Nester wurden offiziell in den Club aufgenommen. Mit Alexander Vajda folgt mit Anfang September das vierte neue Clubmitglied.