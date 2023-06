EU-Kommission nimmt den Umgang mit Stockerauer Au unter die Lupe

Die Au ist die Natur-Oase für die Stockerauer: Jeder Autofahrer, der vielleicht doch keine Genehmigung hinter der Windschutzscheibe stecken hat, und jede Fällung wird mit Argusaugen beobachtet. Im Gemeinderat entzünden sich regelmäßig Debatten über den Umgang mit dem Natura-2000-Gebiet - vor allem zwischen der ÖVP-Mehrheitspartei und den oppositionellen Grünen. Mittlerweile ist die Stockerauer Au ein Fall für die Europäische Union.

Denn: Die EU-Kommission hat Eingriffe im Natura-2000-Gebiet der Tullnerfelder Donau-Auen im Juni in das Vertragsverletzungsverfahren 2014/4111 aufgenommen. Maßnahmen, die im Herbst 2022 in der Stockerauer Au gesetzt wurden, waren der Auslöser dafür. In der Stockerauer Au wurde auf drei Flächen, die vom Eschensterben betroffen und hauptsächlich von einer Strauch- und Krautschicht überwuchert waren, der gesamte Bestand entfernt, zudem wurde gehäckselt und gemulcht.

Umweltanwalt List reichte Beschwerde bei der EU-Kommission ein

Ist es eine Rodung, ein Kahlschlag oder ein Schritt, der gesetzt werden muss, um die Wiederaufforstung vorbereiten zu können? Schon das ist ein Diskussionspunkt. Eine Zeit lang war nur der nackte Boden zu sehen, dann wurden heimische Stieleichen und Hainbuchen ausgesetzt. Die Entfernung von allem, was grünt, hält Grünen-Gemeinderat Matthias Kubat für einen massiven Eingriff in die Natur.

Umweltanwalt Wolfgang List wurde in der Causa beauftragt (wir berichteten mehrmals): Er sieht einen klaren Verstoß gegen Natura-2000-Bestimmungen, auf deren Basis ein strenges „Verschlechterungsverbot“ Gültigkeit hat. Natura-2000 ist ein Netz an Schutzgebieten der Europäischen Union. List reichte Beschwerde bei der EU-Kommission ein. Die Exekutive der Union erklärte daraufhin, dass es Anhaltspunkte gebe, dass das Europarecht falsch ausgeführt werde. Sie fragte an, ob es weitere Negativbeispiele gebe. Und List lieferte.

NÖ Umweltanwaltschaft: 48 Prozent ist schon Hybridpappelforst

Er brachte zum Beispiel einen Feststellungsantrag der NÖ Umweltanwaltschaft aus dem Jahr 2021 ein: Die Sachverständige hat darin detailliert festgehalten, dass es in den letzten 15 Jahren zu erheblichen Eingriffen in den Tullnerfelder Donau-Auen gekommen ist. Das betrifft Fällungen in bestimmten Gebieten und die Aufforstung mit standortuntypischen Hybridpappeln - wohlgemerkt außerhalb des Areals, das im Eigentum der Stadtgemeinde Stockerau steht.

Die drei Flächen mit je 2.500 Quadratmetern sind vergleichsweise das kleinere Übel in dem weitläufigen Schutzgebiet der Tullnerfelder Donau-Auen, die auch die Stockerauer Au umfassen. Die Stadtgemeinde ist nicht der einzige Besitzer: Privatpersonen, das Chorherrenstift Klosterneuburg oder die Verbund Hydro Power GmbH zählen dazu.

Kahle Fläche in der Stockerauer Au, mittlerweile gedeihen dort - umrandet von einem Zaun - Stieleichen und Hainbuchen. Foto: privat

48 Prozent der bewaldeten Fläche der Tullnerfelder Donau-Auen „werden als Hybridpappelforst bewirtschaftet“, resümierte die NÖ Umweltanwaltschaft. Das verändere und zerstöre die „naturnahen Hartholzauwaldgesellschaften“ - und das widerspreche „eindeutig“ den Natura-2000-Richtlinien. Das Land NÖ ist seiner Verantwortung gegenüber dem Europaschutzgebiet unzureichend nachgekommen, heißt es im Bericht.

Unionsrecht ausreichend in nationales Recht gegossen?

Fällungen, die Wiederaufforstung mit Hybridpappeln, die Entfernung der Strauch- und Krautschicht: Für alle diese Maßnahmen liegen forstrechtliche Bescheide vor. Die NÖ Umweltanwaltschaft und Umweltanwalt List betonen, dass dafür aber eine (viel strengere) Naturverträglichkeitsprüfung nötig sei. Die EU-Kommission prüft jetzt, ob die Republik Österreich das Unionsrecht das Natura-2000-Gebiet betreffend überhaupt ausreichend in nationales Recht gegossen hat.

Das ist der Kernpunkt des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens 2014/4111, in dem jetzt auch die drei Flächen der Stockerauer Au angeführt sind. Die EU-Kommission wird Kontakt mit den Behörden, darunter die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg aufnehmen, und eruieren, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen und wie umgesetzt worden sind. Wird die Prüfung der Naturverträglichkeit systematisch unterlassen?

Das Vertragsverletzungsverfahren ist weit fortgeschritten: Die EU-Kommission könnte schon am Ende dieses Jahres ein Schreiben an die Republik Österreich richten und zum Handeln auffordern. Dies wäre die letzte Aufforderung: Reagiert die Nation auf die Beanstandungen nicht, wird der Europäische Gerichtshof als nächste Instanz eingeschaltet. Kommt es zu dann einer Verurteilung, sind Pönalzahlungen fällig. Dann würde ein Prozess folgen, der noch einige Jahre dauern könnte ...