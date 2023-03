Leobendorfer Bahnhofsumbau ist fast abgeschlossen

„Nur noch der Aufzug fehlt, sonst ist der Bahnhof fertig“, freut sich ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Denn auch der Vorplatz mit Radabstellmöglichkeiten erstrahlt bereits in neuem Glanz. Im Zuge der Modernisierung erhielt der Bahnsteig in Richtung Wien eine Unterführung, die dank einer Liftanlage auch barrierefrei ist. In der Gegenrichtung reicht eine überdachte Rampe.

Das Überqueren der Gleise gehört der Vergangenheit an, „man kann vom Schranken aus den Bahnsteig nicht mehr erreichen können“, sagt Batoha. Als Zufahrt ins Augebiet muss der Übergang beibehalten werden.

Randbahnsteige gleich auf 160 Meter verlängert

Im Zuge der Umbauten wurden die beiden Randbahnsteige auch gleich auf eine nutzbare Länge von 160 Metern verlängert, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Damit ist man schon vorbereitet, wenn voraussichtlich ab 2025 wie angekündigt längere Zugsgarnituren unterwegs sein werden.

Eigentlich hätten sämtliche Arbeiten noch 2022 abgeschlossen sein sollen, der Aufzug machte aber einen Strich durch die Planung. „Die Verschiebung ist auf Lieferverzögerungen bei Liftkomponenten zurückzuführen und liegt leider außerhalb unseres Einflussbereichs“, sagt Seif.

Lift kommt im März, Gesamtkosten bleiben gleich

Er rechnet aber damit, dass Mitte/Ende März der Aufzug eingebaut sein wird, und es auch die entsprechende technische Freigabe geben wird. Keine Änderungen soll es dafür bei den zu erwartenden Kosten von etwa fünf Millionen Euro geben.

Zufrieden mit dem Umbau ist auch die Gemeinderätin der Grünen, Alexandra Adler: Sie erinnert, dass sie schon vor über neun Jahren als grüne Aktivistin eine Petition zur Schaffung eines sicheren Überganges am Bahnhof übergeben hat.

Grünen: Freude über verdoppelte Zahl an Radstellplätzen

„Wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass es für Zufußgehende einen sicheren Übergang zum Bahnsteig Richtung Wien braucht“, erzählt Adler. Von den anderen Fraktionen sei zunächst aber Ablehnung gekommen. Umso mehr freut sie sich, dass auf Vorschlag der Grünen die Zahl der Radabstellplätze verdoppelt wurde. Sie entsprechen nun modernsten Standards.

Schon 2015 übergaben die damalige Aktivisten Alexandra Adler und Landtagsabgeordnete Amrita Enziger eine Petition an Franz Hammerschmid ÖBB Infrastruktur. Foto: Grüne Leobendorf

