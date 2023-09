Holpriger Start für die Gerasdorfer „Schulstraße“

Seit dem Start in das neue Schuljahr ist die Gerasdorfer Schulgasse nun als „Schulstraße“ gekennzeichnet. Das heißt von Montag bis Freitag herrscht zwischen 7 und 9 Uhr sowie von 11.30 bis 13 Uhr ein Fahrverbot zwischen Ecke Gemeindeweg bis Ecke Schanzenweg. Doch nicht jeder scheint sich an die neue Regelung zu halten: In sozialen Medien sorgen Statements für Aufregung, in denen besorgte Eltern über Autofahrer klagen, die auch in den Sperrzeiten die Schulgasse befahren und die Sicherheit ihrer Kinder gefährden würden. Tatsächlich gibt es auf der Schulgasse einige Ausnahmen, so dürfen etwa Anrainer, Schüler- und Krankentransporte sowie Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr weiterhin durch die Schulgasse fahren. Doch auch „normale“ Autofahrer sollen sich letzte Woche in die Schulgasse verirrt habe. Die Eltern fordern deshalb mehr Kontrollen der Polizei.

Die Gerasdorfer Polizei erkennt bisher allerdings keine großen Probleme bei der „Schulstraße“. Man habe zwar in der letzten Woche einige Abmahnungen und Strafen verteilt, aber das sei nichts Außergewöhnliches: „Wenn irgendwo ein neues Fahrverbot kommt, wird es am Anfang oft ignoriert oder übersehen, das ist überall so“, erklärt Wolfgang Werner. Die Polizei kontrolliere die Schulgasse täglich im Zuge der Schulwegssicherung, aber setze dort keinen besonderen Schwerpunkt. Nachmittags werde die Straße nur im Zuge der Streifendienste kontrolliert, da das Verkehrsaufkommen vor den Schulen durch die verschiedenen Unterrichtsenden weniger geballt sei.

Auch Verkehrsstadtrat Manuel Schneider (SPÖ) sieht die Angelegenheit gelassen. Es sei ihm klar gewesen, dass sich in der ersten Woche noch nicht jeder an die neuen Regeln halten würde, meint er. Die Kontrolle der Straße liege nicht bei ihm: „Die Exekution ist Sache der Polizei. Ich als Stadtrat zeige da keine Autos an“, sagt Schneider. Die Gemeinde habe bereits alles Mögliche getan, um die Sicherheit in der Schulgasse zu gewährleisten. Von den Eltern geforderte Schranken oder ein Fahrverbot für Anrainer könne man aufgrund der StVO leider nicht umsetzen, erklärt der Verkehrsstadtrat. „Für die Gemeinde ist das Projekt jetzt erstmal abgeschlossen“, meint Manuel Schneider.

Erst in ein paar Monaten will Schneider evaluieren, ob die „Schulstraße“ ein Erfolg ist, oder wo man noch nachschärfen muss. Bisher habe Schneider nur positive Rückmeldungen zu den Maßnahmen in der Schulgasse bekommen: „Schon mehrere Bürger haben mich persönlich angesprochen und mir erzählt, dass sie der Verkehrsberuhigung sehr zugeneigt sind.“ Solle es aber tatsächlich zu mehr Beschwerden kommen, wolle er sich enger mit der Polizei in Kontakt setzen.