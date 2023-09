Langenzersdorf soll zur Fußgeher-Gemeinde werden

Wie bereits berichtet, erhielt die Marktgemeinde für sein Fußverkehrskonzept den Mobilitätspreis 2023 des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) in St. Pölten verliehen.

Verkehrsteilnehmer haben die Bedürfnisse der Fußgänger und Wünsche, wie zum Beispiel mehr Sicherheit bei der Querung von stark befahrenen Straßen, aufgezeigt. Dabei spielte aber auch die Qualität der Gehwege eine wichtige Rolle. So wünschte man sich eine attraktive Gestaltung, Bäume entlang der Straße und ausreichend breite Gehsteige mit genug Platz für Kinderwagen oder zum Nebeneinander-Gehen.

ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser hat eine klare Zielsetzung: „Wir müssen uns anstrengen und bemühen, alternative Verkehrskonzepte zukunftsorientiert und nachhaltig für die Menschen in Langenzersdorf zu planen.“

Ziel des Fußverkehrskonzeptes ist es, das Zu-Fuß-Gehen im gesamten Gemeindegebiet zu analysieren und entsprechend zu verbessern. Menschen, die täglich Wege zurücklegen, wissen am besten, wo Verbesserungspotenzial besteht und haben oft die besten Lösungsansätze. Deshalb wurde die Bevölkerung in die Grundlagenerhebung mit eingebunden. Über einen Fragebogen in den Gemeindenachrichten, eine Online-Plattform für ortsbezogene Kommentare, Infostände am Wochenmarkt und in der Seeschlacht sowie Begehungen mit Bildungseinrichtungen und Vereinen hatte jeder die Chance sich mit persönlichen Erfahrungen und Ideen einzubringen.

Straßenreferent Bernhard Rainer, Alexandra Lorenz vom Bauamt, Mobilitätsbeauftragte Roswitha Lehner und Vizebürgermeister befahren den neuen Geh- und Radweg in der Johann-Kurz-Gasse. Foto: Markus Kraus, Markus Kraus

Michael Szeiler vom Verkehrsplanungsbüro „con.sens mobilitätsdesign“ betont: „Die umfassende Einbindung der Bevölkerung und die daraus resultierende Anzahl an Rückmeldungen in Langenzersdorf war beeindruckend!“ Aus den etwa 300 Rückmeldungen haben die Verkehrsplaner einen großen Katalog mit Maßnahmen erstellt. In den nächsten Jahren wird es Lückenschlüsse von Geh- und Radwegen, Verkehrsberuhigungen, breitere Gehsteige und mehr Schatten durch zusätzliche Bäume und Grünflächen geben.

„Belebte Straßen und Ortszentren mit vielen Fußgängern stärken die lokale Wirtschaft. Je attraktiver die Verkehrsflächen für das Gehen und Radfahren sind, umso größer ist auch die Motivation, das Auto stehen zu lassen", heißt es von Seiten der zuständigen geschäftsführenden Gemeinderäte Roswitha Lehner und Bernhard Rainer. Alexandra Lorenz vom Bauamt der Marktgemeinde Langenzersdorf erzählt: „In den letzten Monaten wurden bereits einige Geh- und Radweglücken geschlossen – unter anderem direkt im Ortszentrum in der Klosterneuburger Straße und der Johann-Kurz-Gasse. Weitere Lückenschlüsse folgen.“

Ab diesem Schuljahr wird es auch einen Schulgehbus geben, der Volksschüler und deren Eltern dazu animieren soll, den täglichen Schulweg ohne Auto zurückzulegen. Vorstellen kann man sich den Schulgehbus wie ein Netz von Schulwegrouten, auf denen Kinder wie ein „Autobus auf Füßen“ gemeinsam zur Schule gehen.

Gemeindeamtsleiter Helmut Haider freut sich: „Der VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich ist eine schöne Auszeichnung für die Marktgemeinde Langenzersdorf und Motivation für das Projektteam, das Fußverkehrskonzept weiter voranzubringen.“