Dummies sollen Autofahrer einbremsen

Pünktlich zu Schulbeginn wurden in allen fünf Ortsteilen weitere lebensgroße Kinder-Figuren aufgestellt. Die „Brems dich ein!“-Dummies sorgen vor Kindergärten, Schulen oder wichtigen Kreuzungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Geschwindigkeit soll nach einem kurzen Schreckmoment reduziert und die Bremsbereitschaft erhöht werden. Die Warntafel „Achtung Kinder“ soll ein Überdenken des Fahrstils bewirken.

Bürgermeister Alexander Vojta und Gemeinderat Hans-Jürgen Peitzmeier hoffen dadurch auf mehr Verkehrssicherheit: „Zum Schutz unserer Kinder wurden weitere „Brems dich ein!“-Dummies an neuralgischen Orten in unserer Gemeinde aufgestellt. Sie sollen bewirken, dass sich die Autofahrer sofort einbremsen“, so die beiden Politiker unisono.