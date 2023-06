Knoten Eibesbrunn: Letzter Abschnitt wird im Juni bei Seyring saniert

Die Sanierungsarbeiten an der A5 in Richtung Brünn sowie der S1 Ost in Richtung Korneuburg sind mittlerweile abgeschlossen. Dabei sind die erwarteten Stauereignisse – dank der Reaktion der Autofahrer auf die vorangegangenen Informationen – ausgeblieben, gibt die Bonaventura Infrastruktur GmbH bekannt. Nach dem Fronleichnamswochenende geht es weiter: Die Strecke der S1 Ost in Richtung Vösendorf wird von Kilometer 44 bis 43 saniert - und zwar von 15. Juni ab 12 Uhr bis 19. Juni um 6 Uhr.

Und: Bauarbeiten finden auf der S1 Ost, Richtung Vösendorf, im Bereich der Anschlussstelle Eibesbrunn von 17. Juni ab 19 Uhr bis voraussichtlich 18. Juni um 19 Uhr statt - mitsamt einer Sperre der Auffahrtsrampe (Rampe 4) in Richtung Vösendorf.

Anfallende Umleitungen für die B7 werden vor Ort gekennzeichnet und über den Verkehrsfunk durchgesagt. Alle Verkehrsteilnehmer werden ersucht, sich an die adaptieren Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und Rücksicht auf arbeitendes Streckenpersonal zu nehmen.

Eckdaten zu Bauarbeiten: S1 Ost

15. Juni ab 12 Uhr bis 19. Juni um 6 Uhr: S1 Richtungsfahrbahn Vösendorf, auf Kilometer 44 bis 43

Umleitung des Verkehrs von S1 West kommend über Wolkersdorf Süd

Der Verkehr wird nach dem Knoten Eibesbrunn, Richtung Wien, auf nur einem Fahrstreifen links am Baufeld vorbeigeführt.

17. Juni ab 19 Uhr bis 18. Juni um 19 Uhr: Sperre der Rampe 4 auf der S1 Ost, Richtung Vösendorf im Bereich der Anschlussstelle Eibesbrunn, mit Sperre der Auffahrtsrampe Richtung Vösendorf