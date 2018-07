Bei einem Unfall im Ortsgebiet Sierndorf war Ehrenoberverwalter der Feuerwehr Sierndorf Alfred Rauscher zur Stelle. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker kam auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem 72-jährigen Mopedfahrer kollidierte.

Sofort zu Hilfe geeilt

Rauscher wurde Zeuge des Unfalls und eilte sofort zu Hilfe. Er band mit seinem Gürtel den linken Oberschenkel des Mopedfahrers ab und rettete ihn somit vor dem Verbluten. „Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr vorne dabei. Daher konnte ich schnell handeln. Prinzipiell kann das jeder, nur tut es oft keiner. Das ist das Problem“, appelliert Rauscher an die Zivilcourage der Leute.

Ein regelmäßiges Auffrischen des Erste-Hilfe-Kurses könne helfen, die Scheu, etwas bei der Versorgung von Verletzten falsch zu machen, zu besiegen. Grundsätzlich, so der Floriani, hänge es aber von der Person ab, ob sie sich in so einem Moment zu helfen traut oder nicht. „Wir haben Leute bei der Feuerwehr, die sind nie vorne dabei oder waren vorne dabei und hatten ein schlechtes Erlebnis. Es hängt von der Person ab, ob diese zum Beispiel Blut sehen kann oder nicht.“

Während der involvierte Autofahrer die Rettung rief, leistete der Floriani Erste Hilfe. „Wenn ich es nicht getan hätte, wäre der Mann wahrscheinlich verblutet, da die Rettung eine Viertelstunde gebraucht hat“, so Rauscher.

„Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr vorne dabei. Daher konnte ich schnell handeln. Prinzipiell kann das jeder, nur tut es oft keiner. Das ist das Problem“Alfred Rauscher

Ein Vorteil war auch, dass Julia Schachner, die Sierndorfer Hausärztin, auf Rauschers Anruf sofort zu dem Unfallort fuhr. Mit dem Christophorus 9 wurde der 72-Jährige dann ins Wiener AKH geflogen.

Auf die Frage, wie man sich als Lebensretter fühlt, antwortet Rauscher: „Sicher freut man sich. Es ist nicht alltäglich ein Leben zu retten.“ Dem couragierten Helfer wurde in derselben Woche eine Ehrenmedaille des ÖKB verliehen.

Auch Bürgermeister Gottfried Muck lobt den Einsatz des Sierndorfers: „Zivilcourage ist wichtig, viele Leute sehen nur zu, die meisten helfen nicht. Es war eine super Reaktion vom Fredi. Die Gemeinde kann nur stolz auf solche Leute sein. Man denkt dann immer, wie froh man wäre, wenn einem selber etwas passiert, dass einem jemand hilft.“

Auch Muck appelliert an die Menschen: „Es ist wichtig, Erste-Hilfe-Kurse zu machen. Das nimmt einem die Angst, etwas falsch zu machen.“