Totalschaden: Auto landete in Tresdorf nach Überschlag im Feld

Aus vorerst unbekannter Ursache hat sich am Sonntag am späten Nachmittag ein Pkw auf der L 1123 zwischen Tresdorf und Leobendorf überschlagen. Die Silberhelme der Feuerwehr Tresdorf rückten mit zwei Fahrzeugen zur Bergung an. Im Unfallauto war nur der Lenker, der sich allerdings selbst befreien konnte. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Tresdorf stellte den Pkw wieder auf die Räder, zog ihn mit Rundschlingen aus dem Feld und verlud ihn auf den Abschleppwagen. Im Anschluss wurde die Straße gereinigt und die Straßenmeisterei informiert, da Betriebsflüssigkeiten ausgeronnen waren.