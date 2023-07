Steinabrunn soll künftig nur mehr EVN-Wasser beziehen

Seit einigen Wochen kann die Trinkwasserversorgung in Steinabrunn wegen einer Verkeimung nicht sichergestellt werden. Vorige Woche wurde veranlasst, dass das Wasser von der Quelle direkt in den Abflussgraben rinnt, während das EVN-Wasser mit dem Hand-Ventil geöffnet wurde. Die Steinabrunner haben damit wieder Trinkwasser aus dem Großmugler Hochbehälter. Die händische Öffnung des EVN-Wassers soll aber keine Dauerlösung sein, weil der Wasserverbrauch über den Tag verteilt unterschiedlich ist.

Zwei Schwimmer werden benötigt, damit die zwei Wasserkammern im Hochbehälter automatisch befüllt werden können. Eine Schätzung des Ziviltechnikers besagt, dass sich die Kosten auf etwa 8.000 Euro belaufen werden. Es ist vorgesehen, die Schwimmer noch im Sommer zu montieren. Die Zuflussleitung für Steinabrunn ist die gleiche Leitung, die auch Füllersdorf mit EVN-Trinkwasser versorgt.

Wir haben es bisher leider nicht geschafft, die Werte wieder in den grünen Bereich zu bekommen Bürgermeister Christoph Mitterhauser

Der Steinabrunner Hochbehälter hat den Vorteil, dass er circa 30 Meter tiefer sitzt: Hier wirkt die Schwerkraft, somit fließt das Wasser ohne Pumpe von Großmugl nach Steinabrunn. In Füllersdorf ist es so, dass der Hochbehälter gleich hoch ist wie der Großmugler Hochbehälter, dadurch musste für Füllersdorf eine eigene Pumpe eingebaut werden.

Das Problem mit dem mit Keimen belasteten Wasser in Steinabrunn ist kein Neues. „Bei nicht fachgerechter Installation vom eigenen Hausbrunnen kann es passieren, dass so ein Brunnen auf einmal mit dem Wassernetz verbunden ist und dann ist die Ursache für die Verkeimung schwer zu finden“, erklärt Bürgermeister Christoph Mitterhauser. „In Steinabrunn dürfte es nicht so sein, denn es ist uns bekannt, dass das verkeimte Wasser auch direkt von der Quelle kommt und wir haben es bisher leider nicht geschafft, die Werte wieder in den grünen Bereich zu bekommen, daher müssen wir diesen Schritt gehen und diese Anschaffung machen.“

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.