Ernstbrunner Festtage waren ein voller Erfolg

Werbung

Bei den Ernstbrunner Festtagen des SK ist natürlich traditionell auch viel Fussball dabei. Schon am Freitag kämpften 10 Firmenmannschaften um den Siegespokal, den sich das Team der Profi-Baustoffe-Austria bei strömenden Regen im Finale gegen das Lagerhaus Ernstbrunn sicherte. Um den dritten Platz spielten die Gartengestaltunger, wo Zangl gegen Riedl gewann.

Am Samstag war das legendäre Ortschaftenturnier am Programm, wo Teams aus den Katastralgemeinden um den Turniersieg spielen, da spielte auch das Ernstbrunner Damenteam mit. Am Ende gewann Merkersdorf durch ein Tor von SKE-Kapitän Dominik Breitseher im Finale gegen Simonsfeld 1:0. Den dritten Rang holte Thomasl mit einem 4:2 gegen Maisbirbaum, dahinter landeten Ernstbrunn, Dörfles/Steinbach und die Damen.

Sektionsleiter Jörg Misch und Jugendleiter-Stellvertreter Martin Dallamassl sorgten als Turnierleiter für den reibungslosen Ablauf.



Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.