Gerasdorfs Vier-Tage-Woche kommt gut an

Bei Stadtamtsdirektorin Gerda Hirschhofer ist die Freude groß: Sie durfte den Preis in der Kategorie „New Work, strategische Steuerung und Transformation“ stellvertretend für die Gerasdorfer Verwaltung übernehmen. Noch größer ist allerdings die Begeisterung über das Projekt selbst: „Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möchten die Vier-Tage-Woche auch in Zukunft beibehalten“, so Hirschhofer.

Sie hebt die die verbesserte Work-Life-Balance hervor. So können sich die Mitarbeiter ihre 40 Stunden Arbeitszeit mit Absprache des Arbeitgebers nun flexibel innerhalb von vier Tagen einteilen. Freitag ist für alle frei. Das verlängerte Wochenende kommt gut bei den Angestellten an, denn so bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. „Ich investiere die gewonnen Freitage in mich. Dazu zählen Lesen, Weiterbildung und Museumsbesuche“, freut sich die Stadtamtsdirektorin.

Nicht nur für die Mitarbeiter hat das neue Arbeitsmodell Vorteile: Auch berufstätige Gerasdorfer profitieren von den neuen Öffnungszeiten. Zwar ist das Gemeindeamt zwar freitags geschlossen, aber dafür nun Dienstag und Donnerstag bis um 19 Uhr geöffnet. Durch den freien Freitag werden außerdem Strom- und Heizkosten verringert und pendelnde Mitarbeiter sparen sich Sprit ein, was auch für die Umwelt einen positiven Aspekt bereithält. Generell ist Hirschhofer von den Vorteilen der Vier-Tage-Woche überzeugt. Zwar habe es am Jahresanfang Eingewöhnungszeit gebraucht, doch generell sei die Umsetzung ohne Schwierigkeiten verlaufen. „Wir gehen als Gemeinde einen wichtigen Schritt in Richtung attraktiver Arbeitgeber mit Zukunft“, freut sich die Stadtamtsdirektorin.