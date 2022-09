VGT ortet Missstände in Zirkus

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Die Tiere des Zirkus Candy standen wochenlang in Leobendorf, der "Verein gegen Tierfabriken" (VGT) hat im Juni nach Anrufen von besorgten Anrainern die Behörden eingeschaltet: Sie befürchteten, dass die Tiere nicht regelmäßig gefüttert werden. "Zumindest ein Kamel scheint abgemagert", steht in einer heute veröffentlichten Aussendung. Der VGT hat am Wochenende vor einer Vorstellung in Wr. Neustadt, wo Zirkus Candy gerade gastiert, demonstriert.

Mehrmals habe man bereits den Zirkus angezeigt, die Tierhaltung habe sich im Wesentlichen nicht gebessert, beschreibt VGT. In Leobendorf sei auch die Kaninchenhaltung mangelhaft gewesen: Es habe an erhöhten Flächen und geeigneten Rückzugsmöglichkeiten gefehlt. Mitglieder sahen, dass eine Ziege immer wieder mit den Hörnern gegen angrenzende Gehege gestoßen habe: "Oft sind es Langeweile und Frustration vom dauernden Eingesperrtsein, aber auch der Platzmangel, der die Tiere derart stresst."

Zirkusbetreiberin Jamaine Spindler weist die Vorwürfe zurück: Dass Ziegen kämpfen sei normal, Auslaufmöglichkeiten und Unterstellplätze für die Tiere seien vorhanden. "Der VGT ist immer da, weil der VGT grundsätzlich gegen Zirkustiere ist." Spindler erinnert sich an eine Anzeige, nachdem der Zirkus im Mai nach Leobendorf gekommen ist. "Es ist geprüft worden, aber das war ganz am Anfang. Wir sind seit Anfang August weg, dass jetzt etwas kommt, ist für mich lächerlich und komisch."

