„Gut Streitdorf“ verkauft jährlich 700.000 Mastschweine

Der Name „Gut Streitdorf“ lässt bei vielen Menschen wohl keine Glocken klingeln. Dabei handelt es sich bei der genossenschaftlichen Erzeugergemeinschaft in der Niederhollabrunner Katastralgemeinde um eines der österreichweit wichtigsten Unternehmen in puncto Viehhandel.

Die Geschichte der Erzeugergemeinschaft begann im Jahr 1964. Um auf dem sich stetig weiterentwickelnden Lebensmittelmarkt effektiv aktiv sein zu können und die eigenen Einkünfte zu sichern, schlossen sich einige Bauern zur besagten Genossenschaft zusammen. Heute vertritt sie 2.700 Bauern und verkauft jährlich 700.000 Mastschweine.

„Bereits damals galt für die Landwirte, dass man als Kollektiv einfach deutlich bessere Konditionen am Markt heraushandeln kann. Andernfalls wird von den Abnehmern gerne versucht, die Produzenten gegeneinander auszuspielen, um den Einkaufspreis der Tiere zu drücken“, erklärt Werner Habermann, Geschäftsführer von Gut Streitdorf.

Auch heute liegt die Aufgabe der Erzeugergemeinschaft darin, das tierische Angebot der zu vertretenden Landwirte zu bündeln und zu vermarkten, um den Verhandlungspartnern auf Augenhöhe entgegenzutreten.

„Man kann sagen, dass die Preiserhebungen unserer Viehbörsen für österreichisches Fleisch das Maß aller Dinge sind.“

Werner Habermann, Geschäftsführer Gut Streitdorf

„Für unsere Mitglieder handeln wir regelmäßig auf Basis der aktuellen Marktsituation neue Preise für Rinder, Schweine, Schafe oder auch Ziegen aus. Zu den Abnehmern unseres Qualitätsfleischs zählen unter anderem Spar, Rewe oder auch McDonalds“, so Habermann.

Das Gut nimmt somit die Rolle eines Mittelsmanns ein und stellt dadurch die Brücke zwischen Produzenten und Abnehmern dar. „Man kann sagen, dass die Preiserhebungen unserer Viehbörsen für österreichisches Fleisch das Maß aller Dinge sind“, geht Habermann auf die Reputation der Erzeugergemeinschaft ein.

Die jüngsten Ereignisse rund um die Inflation sowie den Krieg in der Ukraine stellten die Erzeugergemeinschaft jedoch vor neue Herausforderungen: „Aufgrund der Teuerungsproblematik kämpfen wir natürlich mit einem Konsumrückgang. Neben dem Punkt, dass die Preise für landwirtschaftliche Futtermittel sehr stark in die Höhe geschossen sind, bringen die steigenden Energiekosten auch ihre Schwierigkeiten für die Landwirte mit sich.“

Vor allem in puncto nachhaltigem Fleisch erweist sich die aktuelle Marktsituation als Zwickmühle für die Branche. „Einerseits spielen das Tierwohl und die bestmögliche Haltung der Lebewesen beim Kunden eine immer größere Rolle. Andererseits führt die aktuelle wirtschaftliche Lage dazu, dass die Nachfrage der Endkonsumenten für Bio-Fleisch schleppend ist. Diese Kombination erweist sich für uns natürlich als Herausforderung“, geht Habermann näher auf die Tierschutz-Debatte ein.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.