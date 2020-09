Allerdings wird die Corona-Pandemie die Schulen auf Trab halten: „Es ist eine extreme Herausforderung für Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer und die Schulleitung“, weiß Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch. Da nun wieder alle Schüler gemeinsam unterrichtet werden, ist eine entsprechende Logistik erforderlich. Dringend nötig sind daher genaue Pläne, damit sich die Gruppen nicht mischen, dass Abstand gehalten werden kann und dass auch die Reinigung und Desinfektion von Tischen und Räumen erfolgen kann.

Dabei haben die Schulen laut Ribisch unterschiedliche Probleme zu bewältigen: „Große Schulen mit vielen Schülern müssen darauf achten, dass nicht alle Schüler gleichzeitig aus haben und es sich beim Verlassen der Schule staut. Kleine Schulen müssen schauen, dass sie auf dem vorhandenen engen Raum entsprechend Abstand halten können.“ Der offene, klassen- und gruppenübergreifende Unterricht „wird sehr einschränkt werden müssen“, sagt Ribisch. Ziel sei, dass der Unterricht das ganze Schuljahr hindurch erfolgen kann und Erkrankte in der Schule möglichst niemanden anstecken können. „Schwierig wird’s in den Sonderschulen, weil da der Kontakt ein näherer ist, als in den anderen Schulen“, weiß die Bildungsmanagerin.

Dass Abstand und Distanz in der Schule klappen, davon ist Ribisch überzeugt: „Unsere Schüler haben im Monat vor Schulschluss bewiesen, dass sie vorbildlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen können. Sie können damit ein Vorbild für viele sein.“

Pflichtschulen haben sich vorbereitet

„Für die Taferlklassler und ihre Eltern wird es einen Empfang vor der Schule Stetteldorf geben, ins Gebäude dürfen die Eltern nicht“, erklärt Christine Zijlstra, Direktorin der Volksschule Hausleiten, deren erste Klasse in der Schule in Stetteldorf untergebracht ist. Sie sieht eine deutlich größere Herausforderung für die Lehrer, weil die Klassen nicht mehr, wie im letzten Schuljahr, geteilt sind. Hygiene steht daher an oberster Stelle, die Pausen werden klassenweise verbracht, für jede Klasse gibt es einen eigenen Aufenthaltsbereich. Vor der Schule wurden schon im Mai Farbpunkte angebracht, damit die Kinder den nötigen Abstand einhalten. Positiv sieht Zijlstra, dass es für das gesamte Schulpersonal noch vor dem Schulstart Coronatests gibt.

„Wir versuchen, den etwa 270 Schülern einen weitestgehend regulären Schulstart im Herbst zu ermöglichen, der den definierten Hygienemaßnahmen und Regelungen seitens des Ministeriums unterliegt“, verspricht die Leiterin der Volksschule Langenzersdorf, Karin Riedl. Im Detail wird vor Ort entschieden, wie man die Corona-Zeit am besten bewältigen könne, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Riedl: „Dies bedeutet für uns eine große organisatorische Voraussicht und Flexibilität.“

Auch in der Neuen Mittelschule Ernstbrunn wird es anders als im letzten Semester keinen Schichtbetrieb geben, erklärt Direktor Felix Swoboda. Man werde aber nach Möglichkeit versuchen, mit den Kindern viel im Freien zu machen. Seit zwei Wochen wird bereits gemeinsam mit den Lehrern daran gearbeitet, die Vorgaben des Bundes für die Schule zu adaptieren.

Auch Schulwarte sind gefordert

„Die Kinder stellen sich vor der Schule an, werden von mir einzeln begrüßt, dann werden die Hände desinfiziert und sie dürfen hinein – zum Händewaschen“, beschreibt Schulwart Erich Schrammel das Ritual, das ab nächster Woche wieder in der Volksschule Hausleiten gilt. Tische, Sessel, vor allem aber Toiletten und sämtliche Türschnallen müssen gründlich desinfiziert werden, zum Teil mehrmals am Tag. Entsprechend groß ist auch der zusätzliche Zeitaufwand: „Es werden fast 50 Prozent mehr sein, als in einem 'normalen' Jahr", schätzt Schrammel, der diese Arbeiten gemeinsam mit Josefa Ihm erledigt.

Entsprechend groß ist das Lager für Putz- und Desinfektionsmittel. Wobei gerade letztere bei den Schülern nicht immer beliebt sind, das hat sich schon im Mai gezeigt. „Wir haben eine sehr wirkungsvolle Lösung vom Bundesheer bekommen“, so Schrammel. Aber die Kinder hatten erklärt: „Das stinkt!“

„Normaler“ Schulbeginn in den höheren Schulen

„Wir werden ganz normal wie jedes Jahr beginnen. Hoffentlich steht die Ampel auf Grün“, erklärt die Direktorin der HAK Korneuburg, Gerlinde Tatzber. Vorbeugend wurde ein eigenes „Corona-Team“ zusammengestellt, das für alle Eventualitäten vorplant. „Kritisch wird es erst bei Orange, dann ist distance-learning angesagt“, so Tatzber. Dafür wurde bei der Technik aufgerüstet, mit Server, verbessertem W-LAN und Kameras. Somit kann auch der Unterricht dann fast normal weitergeführt werden, falls die Schüler daheimbleiben müssen.

Deutlich schwieriger ist es aber, Veranstaltungen wie einen Tag der offenen Tür zu planen. Da wird noch an den Möglichkeiten gearbeitet. Auf großes Interesse stoßen dafür die Gratis-Tests für das Lehrerpersonal bei der BH. Tatzber: „Es ist ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass alle getestet wurden.“

Größere Vorbereitungen sind laut Claudia Reinsperger, Direktorin vom Gymnasium Stockerau nicht nötig gewesen. „Es waren die Hygienevorgaben ja schon im letzten Semester gleich.“ Diesmal sind allerdings alle Schüler gleichzeitig in der Schule. „An der Größe der Klassen hat sich nichts geändert, die Schüler werden wieder an Zweiertischen sitzen – mit etwas mehr Abstand zu den anderen Tischen“, erklärt Reinsperger.

Die Direktorin hat sich mit ihren Kollegen und der Schulärztin abgesprochen, welche Maßnahmen aufgrund von Covid-19 zu treffen sind. Dabei ist auch das Reinigungspersonal gefordert: „Unverändert gilt es, die Seifen- und Desinfektionsspender rechtzeitig zu befüllen und Kontaktflächen wie Tischen und Türschnallen öfter zu reinigen“, führt Reinsperger aus. Auch sie hofft, „dass wir mit einer grünen Ampel in das Schuljahr starten, dann können auch die Bewegungseinheiten normal gemacht werden.“

Maskenpflicht auf den Gängen

„Bei rund 700 Schülern und über 80 Lehrern wird es auf den Gängen und in der Aula auf jeden Fall Maskenpflicht geben. Da können die Abstände einfach nicht eingehalten werden“, kündigt Hartwin Eichberger, Direktor des Gymnasium Korneuburg, an. In den Klassenzimmern sitzen die Kinder dann immer zu zweit an einem Tisch. „Bei 70 Quadratmeter pro Raum müssen wir uns nach der Decke strecken“, so Eichberger.

Wichtig werde laut Eichberger sein, den worst case, die Quarantäne, zu verhindern. Sollte es doch dazu kommen, hofft er, dass höchstens einzelne Klasen betroffen sein werden. Vorbereitend wird es gleich zu Schulbeginn für die Schüler der ersten Klassen eine Einschulung für die Fernlehre geben. Diese hatte im letzten Semester tadellos funktioniert, es stehen sogar 40 Leihlaptops zur Verfügung.

In alle Besprechungen wurde auch die Schulärztin mit eingebunden. Denn schwierig würden Überlegungen sein wie „Wenn ein Kind hustet – ab wann muss eine Reaktion erfolgen und welche?“ Wenn ein Schüler aber Krankheitssymptome zeigt, wird er vermutlich schon in der Schule sofort isoliert werden müssen, rechnet Eichberger.

Natürlich besteht auch die Angst, dass Lehrer infiziert werden und ausfallen. Deshalb werden Arbeitsplätze in Sammlungen und Sonderräumen geschaffen, um weniger Lehrer im Konferenzzimmer zu haben. Konferenzen werden per Video durchgeführt, für die Elternsprechtage sucht man noch nach einer Lösung. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es schaffen“, beruhigt Eichberger.

Ob es aber Veranstaltungen wie etwa einen Schikurs geben wird, ist nicht sicher. „Es ist mehr als fraglich, ob wir die nötige Teilnehmerquote von mindestens 70 Prozent schaffen“, der Direktor.

Elternvertreter bleiben gelassen

Entspannt sind derzeit noch die Elternvertreter. Die Obfrau des Elternvereins am Gymnasium Korneuburg, Simone Wastl, erklärt: „Wir sind guten Mutes.“ Schließlich seien Mai und Juni ja schon Probephasen gewesen. Die Überlegungen, ob nicht Maskenpflicht in den Allgemeinbereichen eingeführt wird, wie von Direktor Eichberger angekündigt, sieht Wastl nicht negativ. "Die Jugendlichen sind mittlerweile die Masken gewöhnt.“ Schulveranstaltungen wie ein Schikurs seien in diesem Schuljahr nicht möglich, dies sei aber auch nicht so schlimm.

„Man wird schauen müssen, was passiert, wenn es die ersten Erkältungen gibt. Da dürfen Eltern und Lehrer weder paranoid noch leichtsinnig sein“, warnt Wastl. Grundsätzlich findet sie es aber gut, „dass jetzt einmal halbwegs normal in den Klassen unterrichtet wird.“

Die Obfrau des Elternvereins der Volksschule und der Neuen Mittelschule in Ernstbrunn, Petra Toifl, wartet zunächst zum Schulstart ein Elternbrief ab, der Details zum Verhalten von Schülern und Eltern beinhalten sollte. „Ziel sollte sein, dass in den Klassen keine Masken getragen werden müssen“, so Toifl. “ Schwierig werde aber sein, wie die Eltern auf Verkühlung der Kinder reagieren werden. „Die Ungewissheit kann ein Problem werden. Wir werden auch erst sehen, ob mehr Kinder krankgemeldet werden“, erklärt Toifl.

Hygiene bleibt wichtig

„Wichtig wird sein, dass alle Vorgaben zu Hygiene und Abstand weiter eingehalten werden, das wird auch eine Herausforderung für die Lehrer“, erklärt Ewald Priessnitz, der über 40 Jahre als Schularzt tätig war. Schwierig ist in seinen Augen ganz besonders, „dass die Klassen jetzt wieder voll besetzt sind und sich zumeist zwei Schüler einen Tisch teilen.“ Zudem sieht Priessnitz ein Problem in der zunehmenden Nachlässigkeit, der Menschen, weil die Beeinträchtigungen durch Corona schon so lange andauern.

Für die Eltern heißt es laut dem Mediziner besonders aufpassen, wenn es mit den ersten Verkühlungen losgeht. Bei einem grippalen Infekt sollen die Kinder unbedingt daheim bleiben, rät Priessnitz. Wenn dann Fieber um 38 Grad oder mehr dazu kommt, muss unbedingt der Arzt verständigt werden. Schon ein grippaler Infekt kann den Körper so schwächen, dass er anfälliger für eine Corona-Infektion wird, warnt der Arzt. Aus diesem Grund sollte heuer auch die Grippeschutzimpfung angenommen werden.

Weitere Änderungen

Erstmals gibt es heuer einheitliche Herbstferien, im Gegenzug findet an den Dienstagen nach Ostern und Pfingsten künftig Unterricht statt. Personell gibt es bei den Direktoren nur eine Änderung: In der allgemeinen Sonderschule Stockerau folgt Gudrun Widy auf Karin Haderer.