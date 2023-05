321 neue Bäume im Korneuburger Stadtgebiet

Im Stadtgebiet wurden in den vergangenen vier Jahren 633 Bäume gepflanzt. Im Gegenzug wurden 312 umgeschnitten. Unterm Strich bleiben so 321 zusätzliche Bäume im Stadtgebiet. Allein im Jahr 2022 wurden im Stadtgebiet und in der Au insgesamt 5.600 Bäume gepflanzt - ein Großteil davon im Herbst, weil es die optimale Zeit dafür ist.

Die Bäume bringen kühlendes Grün in dicht besiedeltes Stadtgebiet, sie binden Feinstaub und Kohlendioxid und geben lebenswichtigen Sauerstoff ab. In der Au wird die Eiche als ursprünglichen „Aubaum“ versucht wieder anzusiedeln. Allein im Herbst letzten Jahren setzte die Stadtgemeinde Korneuburg 110 neue Bäume im Stadtgebiet, darunter beim Mobilitätsspielplatz, in der Mechtlerstraße und beim Kreisverkehr Donaustraße. Es wurden Silberlinden, Hainbuchen, Kastanien und Feldahorn vom Team des Stadtservices gepflanzt.

Die Anwuchspflege für die Jungbäume ist aufwenig, denn sie müssen drei Jahre lang händisch gegossen werden. Die Mitarbeiter des Stadtservices sind täglich mit dem Gießfahrzeug unterwegs, besonders an heißen Sommertagen. Die Stadtgärtner reagieren so auf die sich laufend ändernden Anforderungen zum Wohl der Bäume.

Neupflanzungen sind notwendig aufgrund baulicher Änderungen, kranker Bäumen oder aus sicherheitstechnischen Gründen. Zu den besonderen Eigenschaften der gepflanzten Baumarten zählen die Robustheit und erhöhte Salzresistenz. Es werden junge, gesunde und klimafitte Bäume nachgepflanzt. „Die Begrünung unserer Stadt ist uns ein großes und wichtiges Anliegen, der Baumbestand wird laufend überprüft und Baumpflanzungen durchgeführt“, betont Bürgermeister Christian Gepp.

