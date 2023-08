Korneuburger Musiksommer geht in die 27. Saison

Auch dieses Jahr präsentiert die Kulturabteilung der Stadtgemeinde Korneuburg den „Korneuburger Musiksommer“ - und das bereits zum 27. Mal. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm von klassischen und jazzigen Klarinetten-Klängen über Musical bis zu italienisch-amerikanischer Musik. Die Musiker unterschiedlichster Genres bespielen den denkmalgeschützten Backsteinbau Halle 55 in der Werft oder den Rathausinnenhof mit perfekter Akustik.

Die Termine:

Mocatheca - Klangwelt Klarinette: 19. August, um 20 Uhr, Rathausinnenhof (bei Schlechtwetter: Stadtsaal Korneuburg): An diesem Sommerabend entführt das Klarinettenquartett Mocatheca in die facettenreiche Klangwelt der Klarinette und der verschiedensten Musikgenres. Das Ensemble präsentiert stimmungsvolle Eigenkompositionen, mitreißende Eigenarrangements und spannt einen musikalischen Bogen von bekannten Jazzstandards bis hin zu virtuosen Klezmermelodien. Mocatheca musiziert seit 18 Jahren gemeinsam und konzertiert in den renommierten Konzertsälen Österreichs, wie dem Konzerthaus Wien, Musikverein Wien, Festspielhaus Sankt Pölten, Konzerthaus Weinviertel oder dem MuTh.

Tini Kainrath & Christian Becker - Even(t)duell: 22. August, um 20 Uhr, Rathausinnenhof (bei Schlechtwetter: Stadtsaal Korneuburg): Ausdrucksstark und unverfälscht besticht Tini Kainrath durch das weiche Timbre ihrer facettenreichen Stimme und die Echtheit ihrer sympathischen Ausstrahlung. An diesem Abend präsentieren Tini Kainrath und Christian Becker Duette von Caterina Valente und Peter Alexander und weitere Lieder, die den beiden Publikumslieblingen garantiert gefallen hätten.

Monti Beton: A Tribute to Neil Diamond: 24. August, um 20 Uhr, Werfthalle: Neil Diamond gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Sängern und Songwritern weltweit und berührt seit über fünf Jahrzehnten Millionen von Menschen mit seiner Musik. Songs wie „Sweet Caroline”, „Song Sung Blue” oder „Cracklin’ Rosie” machten Neil Diamond zur Legende. Aber auch Hits für andere Künstler aus seiner Feder sind in bester Erinnerung, wie etwa „I’m A Believer” für die Monkees, „Sunflower” für Glen Campbell und „Red Red Wine” für UB 40. Unterstützt von multimedialer Präsenz gibt es darüber hinaus interessante Infos zu jedem einzelnen der mehr als 25 Titel an diesem Konzertabend.

Missy May, Mark Seibert und Lukas Perman: Musical Abend (Ausverkauft!): 30. August, 20 Uhr, Werfthalle: Die drei Sänger standen bereits in einer Vielzahl von Musical-Produktionen im Raimund-Theater, Ronacher, Volksoper und anderen Theatern im In- und Ausland auf der Bühne. Für den Korneuburger Musiksommer hat Lukas Perman mit seinen Musicalfreunden Missy May und Mark Seibert ein ganz besonderes Programm zusammengestellt, mit einem Potpourri der schönsten Lieder, die Musical-Fans auf der ganzen Welt begeistern. Dieser Musical Abend ist bereits ausverkauft.

Weitere Details und Tickets: https://korneuburgermusiksommer.at/, Karten sind auch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Korneuburg erhältlich, zu den Öffnungszeiten (Mo. und Mi. von 8 bis 16 Uhr, Di. 8 bis 18 Uhr, Do. 8 bis 15.30 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr).