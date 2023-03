Entdeckungsreise mit 3D-Effekt in Bisamberg

Eigentlich ist der Bisamberger Erlebnisweg für alle Jahreszeiten gedacht, aber gerade der beginnende Lenz macht wieder vermehrt Lust auf Ausflüge in die erblühende Natur. Dabei kann man sich jetzt in Bisamberg und Klein-Engersdorf, neben dem sportlichen Aspekt des Wanderns, dank einer ausgeklügelten Innovation auch weiterbilden.

So warten insgesamt elf Stationen zu den unterschiedlichsten Themen der Marktgemeinde und seiner Katastralgemeinde darauf, entdeckt zu werden. Möglich macht dies eine „Virtual-Reality-Brille“, die auch spannende 3D-Effekte bietet, und die Gratis-App „Bisamberger Spurensuche“. Seien es Ökologie, Fauna, Flora oder auch die Geschichte - alles wird illustriert aufbereitet. Was braucht man dazu? Eben die App fürs Handy und die Brille, die man sich bei zwei Automaten beim Gemeindeamt sowie bei den an der Aktion teilnehmenden Betrieben gegen einen Einsatz von 10 Euro ausleihen kann.

Alles Wissenswerte auf elf Stationen

Auf einer Karte sind die Stationen, die man mit der App finden kann, abgebildet. Jetzt muss man nur noch die sich darauf befindlichen Stationen scannen und schon kann die virtuelle Tour losgehen.

Unter den elf Stationen befinden sich unter anderem das Schloss Bisamberg, Chroniken der letzten 900 Jahre, der Lebensraum im Umbruch der Zeit, Wissenswertes über Bienen oder auch alles über den Weinbau und die Winzer der Marktgemeinde. Natürlich laden die heimischen Betriebe am Ende einer solchen Tour gerne auf einen gemütlichen Ausklang ein, um das Erlebte auch gut verdauen zu können.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.