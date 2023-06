„Danke liebe Ingrid“ - Leobendorfer Direktorin geht in den Ruhestand

Die Abschiedsfeier für die scheidende Direktorin Ingrid Freistetter wurde zu einem Schulfest. Denn alle Klassen hatten in unterschiedlichen Zusammensetzungen Lieder einstudiert, in denen sie der Schulleiterin für ihre Arbeit dankten. Manche trugen sogar T-Shirts mit dem Aufdruck: „Eine Legende verlässt das Schulgebäude.“

Nach der Pädagogischen Akademie in Krems begann Freistetter 1982 zu unterrichten. Bis 1985 in Martinsberg im Waldviertel, seit 1985 ist die 62-Jährige im Bezirk Korneuburg tätig. Nach Leobendorf kam sie 1999, die letzten elf Jahre war sie die Leiterin der Volksschule.

„Außergewöhnliche Hingabe, unermüdlichen Einsatz und eine warme, freundliche Art“, attestierte Bürgermeisterin Magdalena Batoha der scheidenden Direktorin. Die Volksschule werde sie sehr vermissen. Auch Schulqualitätsmanager Christoph Eckel sagte: „Die Ingrid wird uns fehlen!“ Im Namen der Bildungsdirektion überreichte er „Dank und Anerkennung“ für den jahrzehntelangen Einsatz.

„Sie hat sich lehrend und leitend in die Schule eingebracht“, sagte der Vorsitzende des Dienststellenausschusses und Direktor der Musik-und Kreativ-Mittelschule Korneuburg, Franz Grafenauer. Als Schulleiterin sei Freistetter stets bemüht gewesen, dass Bildung bei den Kindern ankommt. Die Schule habe sie immer als Dienstleister gesehen. Grafenauer gratulierte zu einem „tollen beruflichen Lebenswerk.“ Auch Simon Schmid vom Elternverein sprach von einer „lieben und fortschrittlichen Direktorin.“

Als dann die Lehrerinnen gemeinsam „Danke liebe Ingrid“ zur Musik „Thank you for the Music“ von Abba anstimmten, flossen die Tränen. „Ich habe mir überlegt, vielleicht sollte ich bleiben“, scherzte die Schulleiterin, bevor sie den Kids ein Abschiedsgeschenk machte: „Heute gibt es keine Hausübungen!“ Pläne für den Ruhestand gibt es bereits. So will Freistetter mit ihrem Gatten per Wohnmobil den Norden Europas erkunden.