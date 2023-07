Ein Schultag mit Huskys und Bienen

„Wir sind glücklich, dass wir mit unseren Klassen auch heuer wieder bereichernde Outdoor-Aktivitäten unternehmen durften“, sagt Andrea Zöchling, Direktorin der Volksschule 2 Korneuburg. Dank der Unterstützung von Gutbetreut.at, der Korneuburger Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Betreuung, konnte die Schule das Erlebnisangebot der „Snowdragons“ in Wenzersdorf nutzen. Die Schlittenhunde sind geduldige und zutrauliche Spiel- und Lerngefährten, die sich sehr über die Aufmerksamkeit der Kinder freuen. „Die Schultage mit den Huskys sind für unsere Klassen wie im Flug vergangen“, so Zöchling.„Die vielfältigen Aktivitäten bei den Snowdragons – vom verschmusten Kuscheln mit den Hunden über Schlittenrennen mit den Kindern als Huskys bis zum Besuch der hofeigenen Imkerei – lockern die Unterrichtsroutinen auf, festigen die Klassengemeinschaften und stärken Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Ihre Feedbacks und jene der Lehrkräfte sind überwältigend“, erzählt die Pädagogin.Spaß, Freude und Respekt im Umgang mit Tieren zu vermitteln, sei das Hauptziel der Angebote in der tiergestützen Pädagogik, sagt Lukas Mikulics, der das Snowdragons Husky Team seit 2006 leitet. Neben den Schlittenhunden kommen in Wenzersdorf auch Bienen zum pädagogischen Einsatz. In der Imkerei erfuhren die Volksschulkinder, dass eine Biene beim Pollensammeln für einen Löffel Honig eine Strecke von der Länge Österreichs zurücklegen muss.„Der Hauptgrund, warum wir als Unternehmen im Pflegebereich Outdoor-pädagogische Initiativen unterstützen, ist simpel“, sagt Margit Hermentin, Gründerin von Gutbetreut.at . „Bewegung unter freiem Himmel kommt im Schulalltag bisweilen zu kurz. Sie stärkt jedoch die Muskulatur, fördert Koordination und Konzentration. Das macht sich im Alter durch eine später beginnende Pflegebedürftigkeit bezahlt“, so Hermentin.