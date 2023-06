Bäuerinnen erzählten aus ihrem Leben

Einen etwas anderen Unterricht erlebten die Zweitklässler der Volksschule Gerasdorf. Nicht die Lehrerin unterrichtete die Kinder, sondern die Bäuerinnen aus Gerasdorf durften zwei Unterrichtsstunden gestalten. Welche Arbeiten Bäuerinnen verrichten, wie sie Lebensmittel produzieren und warum es wichtig ist, Produkte aus Österreich zu kaufen, wurde mit den Kindern spielerisch erarbeitet.

Kids suchten das AMA-Gütesiegel

Der Besuch der Bäuerinnen fand im Rahmen eines bundesweiten Schulprojekts statt. Bei dieser Aktion wird auf die gute Qualität regionaler Produkte und den sorgsamen Umgang mit Lebensmittel aufmerksam gemacht. In den beiden Klassen wurde den Kindern das AMA-Gütesiegel erklärt und darauf hingewiesen, dass Lebensmittel mit diesem Zeichen aus Österreich kommen. Anschließend durften die Kinder auf mitgebrachten Lebensmittelverpackungen dieses Zeichen suchen.

„Fast alle Bauern in Gerasdorf bauen Erdäpfel auf den Feldern an. Aus diesem Grund ist es uns ein Herzensanliegen, den Kindern viel über den gesunden Erdapfel zu erzählen und zu erklären“, berichtet Gemeindebäuerin Andrea Neumayr-Musser, die diese Aktion vor acht Jahren in Gerasdorf startete.

Aktion wird nächstes Jahr wiederholt

Das Highlight des Tages war zweifelsohne die Verkostung der ersten Erdäpfel dieses Jahres mit Rahmsoße. Bei der Zubereitung der Soße und dem Schneiden des Gemüses halfen die Kinder fleißig mit. Es war für alle ein toller, interessanter und lustiger Vormittag. Die Lehrerin der nächsten zweiten Klasse hat die Bäuerinnen gleich wieder für nächstes Jahr eingeladen.